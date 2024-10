Luego de la liberación del ciudadano peruano Iván Quispe Palomino, presentado, erróneamente, días atrás por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez; el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, indicó que su colega recibió la información de la policía.

“El ministro (Juan José Santiváñez) recibe la información de la policía, y la policía tiene la información obviamente de los jueces”, señaló Eduardo Arana en entrevista a Canal N.

El ministro de Justicia refirió que existían tres órdenes de captura que señalaban el mismo nombre del detenido. “Lo que hace la policía cuando ve a esta persona, no es un trámite administrativo, ve a una posible persona (terrorista) . Asume la orden de captura, lo que hace es ponerlo a disposición de la justicia”, indicó.

“Es un asunto que la Policía y el ministro del Interior tendrán que explicar en su momento”, incidió.

No obstante, al ser consultado por los periodistas sobre los errores del titular del Mininter, Eduardo Arana aceptó que Santiváñez debió esperar a que se confirme la información. “Si la policía informó al ministro (del Interior) y él hizo la acotación respectiva, creo que hizo bien en hacerlo en su momento y tal vez (...) no debió considerar tan rápidamente hasta tener la certeza del sistema judicial ”. señaló.

“No hay que olvidar que el delincuente terrorista que está en el Vraem usa también ese nombre, entonces es una preocupación”, justificó.

“Yo no salgo en defensa de nadie, no he estado en la intervención (...) Es un asunto que tendrá que responder el ministro”, señaló.

“Hay que tener en cuenta que esta persona pudo haber cumplido su pena, pero los delincuentes terroristas tienen un basamento ideológico, hay que entender si esta persona se ha reincorporado o no a la sociedad. A diferencia de los delincuentes que actúan con propósitos económicos o circunstanciales hay varias cosas por examinar”, dijo al subrayar que le corresponde a la PNP explicar el caso.

Cabe precisar que la Policía Nacional del Perú reiteró este sábado 9 de octubre su apoyo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, después de que el Poder Judicial ordenó la liberación del ciudadano peruano Iván Quispe Palomino, presentado, erróneamente como el “número dos” de Sendero Luminoso (SL).

Especialistas en la problemática del terrorismo en Perú y los medios de comunicación informaron que Quispe Palomino no tenía ninguna orden de captura y no militaba en la agrupación subversiva.

Tras esto, el ministro Juan José Santiváñez dejó de aparecer ante los medios y el primer ministro defendió la versión de las autoridades de que sí contaba con requisitorias.

Iván Quispe Palomino indicó que ha pasado “días difíciles” y ha conversado con su abogado, Marco Huamaní, para presentar una querella contra las autoridades del Gobierno que lo sometieron a un “maltrato sicológico”.