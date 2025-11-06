Katy Ugarte, congresista del Bloque Magisterial–Juntos por el Perú–Voces del Pueblo, afirmó que corresponde a la Comisión de Ética del Parlamento decidir si se aplica o no una sanción a su colega de bancada, Lucinda Vásquez, por el presunto uso indebido de recursos del Estado, tras la difusión de una fotografía en las que su asesor le cortaba las uñas.

“La Comisión de Ética ha tomado ya acciones en donde se le abre una investigación. En esa investigación tendrá que hacer su descargo correspondiente y verá la comisión y los votos de los congresistas, (serán) quienes decidan”, declaró a RPP.

Aunque mencionó que Vásquez es una paciente con cáncer y que los asesores implicados ofrecieron sus descargos de manera pública, añadió que dicha acción “no se justifica”.

“A veces hay situaciones que son indefendibles; sin embargo, la Comisión de Ética tendrá que tomar decisiones en este aspecto“, sostuvo.

Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra congresista Lucinda Vásquez

Por mayoría, la Comisión de Ética aprobó este lunes iniciar una denuncia de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez, tras la difusión de una fotografía en la que se observa a un trabajador de su despacho cortándole las uñas de los pies.

La decisión obtuvo siete votos a favor, uno en contra —de la congresista Janet Rivas (Perú Libre)— y una abstención —del legislador Alfredo Pariona (Bancada Socialista)—, ambos excompañeros de bancada de Vásquez.

Este es el primer paso para iniciar una investigación por presunta falta ética y, eventualmente, imponer una sanción a Lucinda Vásquez.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la sanción más severa que podría aplicarse es una suspensión de hasta 120 días sin goce de haber.

Lucinda Vásquez asistió a la sesión e indicó que se tiene que seguir su proceso de investigación.

“No se puede hablar de flagrancia porque esto ha ocurrido el año pasado, por eso estoy pidiendo que se investigue de acuerdo (al debido) proceso”, señaló la legisladora.