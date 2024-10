La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, declaró respecto a las afirmaciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y señaló que “tiene que corroborarse” sus declaraciones.

La legisladora se pronunció ante la prensa e indicó que no se puede aceptar un dicho de cualquier persona sin que el Ministerio Público corrobore sus afirmaciones, por ello pidió que se actúe con “objetividad”.

“Creo que lo que (diga) Jaime Villanueva o cualquier otro testigo, imputado, colaborador, quien fuere, tiene que corroborarse. No puede de manera alguna simplemente aceptarse un dicho de alguna persona”, manifestó.

“La fiscalía tiene que hacer su trabajo como siempre lo pedimos de manera objetiva. No pedimos imparcialidad, pero sí objetividad”, añadió.

Asimismo, la legisladora recordó que su colega Martha Moyano reconoció en su momento que se reunió con Jaime Villanueva y que le mencionó su interés en que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sean removidos.

“En muchos de los casos ha habido no solamente el pronunciamiento de ella, sino de otras personas, en el sentido de considerar –ella tiene el derecho de expresarse libremente- que el trabajo que hacían los fiscales Vela y Domingo Pérez no era objetivo. Ella públicamente se ha manifestado y ha señalado que efectivamente no estaba de acuerdo con eso”, resaltó.

Cabe recordar que Jaime Villanueva afirmó que la parlamentaria Martha Moyano era el nexo con la bancada de Fuerza Popular.

Además, Villanueva le atribuye a Rafael Vela haber participado en la presunta estrategia que se habría preparado desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según manifestó, para evitar el triunfo de Keiko Fujimori, quien era candidata presidencial de dicho partido.