Varios congresistas han advertido que aún no cuentan con espacios adecuados para iniciar sus labores legislativas. En esa línea, el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú (JPP), afirmó que al menos cuatro legisladores no disponen de ambientes apropiados para desarrollar su trabajo.

“Hay al menos cuatro diputados que no cuentan con espacios adecuados de trabajo. El resto se ha acomodado en los espacios que se les ha asignado, pero realmente estamos hablando de algunas áreas, por ejemplo, que no tienen ventilación. Hay una que está dentro de una bóveda, por ejemplo, con una puerta de bóveda”, señaló.

Durante su diálogo con los medios, Zunini señaló que espera una pronta solución a la falta de ambientes adecuados. En caso contrario, indicó que la bancada de Juntos por el Perú analiza realizar sus labores desde la Plaza Bolívar.

“Espero que en las próximas horas se nos esté dando soluciones definitivas. Caso contrario, particularmente Juntos por el Perú tendrá que atender pues en la Plaza Bolívar”, aseguró.

Alfonso López-Chau, senador de Ahora Nación, afirmó que el despacho que le fue asignado se encuentra en condiciones aceptables, aunque todavía necesita trabajos de limpieza y adecuación. En contraste, señaló que su colega Mirtha Vásquez ha reportado inconvenientes con el ambiente que recibió, al considerar que no es apropiado para el desarrollo de sus funciones. Aun así, confió en que el problema será solucionado en los próximos días.

“Ya se han enterado el caso de la señora Mirtha Vásquez, que yo entiendo la Oficialía Mayor tiene toda la disposición positiva de resolverlo. Hablamos con el funcionario y me dijo: ‘No se preocupe, se va a resolver’. Y esperemos que se resuelva porque nadie quiere hacer papelones”, expresó.