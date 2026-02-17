El pleno extraordinario del Congreso aprobó la admisión de la tercera moción de censura contra el presidente encargado José Jerí, continuando con la evaluación de las siete mociones presentadas en su contra.

Con 87 congresistas presentes en el hemiciclo, la votación de la tercera moción fue la siguiente:

73 votos a favor

25 votos en contra

0 abstenciones

Con este resultado, la tercera moción quedó formalmente admitida, sumándose a las dos primeras ya aprobadas durante la sesión.

Hasta el momento, el Congreso ha dado luz verde a tres de las siete mociones de censura, en una jornada decisiva que mantiene en vilo la continuidad de José Jerí en la Presidencia de la República.

