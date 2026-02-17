El pleno extraordinario del Congreso de la República aprobó la admisión de la primera moción de censura, que fue sustentado por la congresista Ruth Luque, contra el presidente encargado José Jerí, en una sesión marcada por alta tensión política y seguimiento nacional.

De un total de 115 congresistas hábiles, 87 parlamentarios estuvieron presentes en la sala, registrándose el siguiente resultado en la votación:

71 votos a favor

18 votos en contra

4 abstenciones

Con este resultado, la moción de censura quedó oficialmente admitida, superando ampliamente la mayoría simple requerida.

La sesión se desarrolla desde las 10:00 a. m. en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, conforme a la convocatoria realizada el pasado 13 de febrero por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien reiteró que se trata de un pleno extraordinario con agenda cerrada, centrada exclusivamente en las mociones de censura.

No se debate la vacancia

Desde la Mesa Directiva se precisó que no corresponde debatir la moción de vacancia en esta jornada, al no formar parte de la agenda. Rospigliosi indicó previamente que, de no prosperar la censura, la vacancia recién podría verse en marzo, con el inicio de la nueva legislatura ordinaria.

Jerí no acudió al Parlamento

El presidente encargado José Jerí confirmó que no asistiría al pleno, al señalar que el procedimiento de censura no contempla el derecho de defensa en el hemiciclo.

“Por procedimiento, no corresponde que asista al Congreso”, sostuvo en declaraciones previas, aunque exhortó al Legislativo a actuar con responsabilidad y evitar un mayor clima de inestabilidad política en pleno proceso electoral.

Escenario abierto

En caso de aprobarse la censura, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá automáticamente la Presidencia de la República, conforme al marco constitucional vigente.

El país sigue atento el desarrollo de una jornada que podría marcar un nuevo giro en la crisis política, a pocas semanas de las elecciones generales.

📺 Sigue aquí el pleno del Congreso EN VIVO