La congresista no agrupada Flor Pablo afirmó que es “inadmisible” que la más alta autoridad del país esté vinculada a presuntos hechos de lobby, nepotismo y clientelaje, en referencia al presidente encargado José Jerí, y exhortó al Congreso a no frenar la censura mediante artimañas parlamentarias.

“Hoy tenemos en Palacio a un presidente lobista, apoyando a empresas, a un sector de empresas chinas, haciendo nepotismo, clientelaje y contrataciones a sus amigos y amigas. Eso no se puede admitir”, declaró a la prensa.

Pablo recordó que Jerí no fue elegido por voto popular y que su designación como presidente encargado fue una responsabilidad conferida por el propio Congreso. “Él es un congresista encargado de la Presidencia, no ha sido elegido por voto popular, y por eso debe aplicarse el procedimiento que corresponde”, enfatizó.

La legisladora también señaló que las denuncias no son recientes y que ya existían cuestionamientos previos durante su paso por el Parlamento. “Yo voté en contra cuando lo eligieron. Esto que hoy vemos en Palacio ya se conocía en el Congreso. Tenía investigaciones en la Comisión de Presupuesto”, indicó.

Rechazo a maniobras para dilatar la censura

Flor Pablo expresó su preocupación ante los anuncios de posibles cuestiones previas o debates reglamentarios que podrían retrasar una decisión política de fondo.

“Espero que no haya artimañas. Ya están diciendo que será censura o vacancia. Por favor, estamos hablando de un congresista encargado de la Presidencia”, remarcó.

Sobre el eventual escenario posterior a una censura, la parlamentaria sostuvo que quien asuma el cargo debe cumplir estándares mínimos de integridad. “Tiene que ser alguien que conozca el Estado, pero sobre todo que tenga ética, probidad e integridad. Eso es lo primero”, afirmó.

Críticas a Fuerza Popular y al Congreso

Pablo responsabilizó a las fuerzas que actualmente dirigen el Congreso por la crisis política. “Quienes nos han llevado hasta aquí son los que hoy gobiernan el Congreso: el fujimorismo, Fuerza Popular, e incluso Renovación Popular”, señaló.

Cuestionó además el discurso de estabilidad que defienden algunos sectores. “Ya parece un chiste que hablen de estabilidad cuando nos han traído hasta aquí. ¿Qué prefieren? ¿Un lobista, un gestor de intereses, alguien investigado por hechos graves sentado en Palacio?”, declaró.

Finalmente, sostuvo que mantener a Jerí en la Presidencia representa un mal mensaje para el país. “Es una falta de respeto y un mal ejemplo para la juventud decir que alguien de esa calaña puede estar hoy sentado en Palacio”, concluyó.