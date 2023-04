El pleno del Congreso aprobó, por mayoría, ampliar por 60 días la investigación al llamado ‘Club Chino de la Construcción’ por presuntas irregularidades en licitaciones de obras públicas en el Estado durante el gobierno de Pedro Castillo y otros mandatos. Este pedido fue sustentado por el congresista Héctor Valer, quien preside el grupo legislativo que indaga el caso.

El retraso de la comisión investigadora surge desde marzo del 2022, fecha en la que fue aprobada la moción para crearla. Y es que bancadas como Renovación Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular demoraron en acreditar a sus representantes. Fue en setiembre cuando se aprobó la nómina de integrantes, pero la demora continuó.

Luego, a fines de diciembre se realizaron varios cambios en dicho grupo de trabajo. Algunos legisladores, como Silvana Robles de Perú Libre, decidieron dar un paso al costado. También, el presidente de ese grupo legislativo, César Revilla, dejó su cargo e ingresó Valer.

Según el informe que fue presentado por Héctor Valer, la comisión está a la espera de respuesta de diversas entidades, además de recibir las declaraciones de empresarios y funcionarios relacionados a la investigación.

“Complementar la información requerida a las entidades públicas y privadas que aún no se ha remitido a la comisión por parte de las entidades, la información que van a proporcionar estás entidades va ser significativa para el esclarecimiento de los hechos investigados (…) en el caso de la información que se encuentra en la plataforma del SEACE no se cuelga las propuestas perdedoras; e Invierte Pe e Infobras no tienen actualizado el avance físico financiero de la obra”, se acota.

Entre las conclusiones que mencionó Valer en la sesión del pleno indicó que se ha podido detectar que las empresas chinas o sus consorcios chino – peruano han ganado a licitaciones adjudicadas 99 contratos suscritos por el MTC, 55 por diversos gobiernos regionales y 32 por otros ministerios; sumando en total 186 contratos. De esa cifra, solo 154 se encuentran en investigación.

También acotó que existen empresarios afectados por las empresas chinas o consorcios chino - peruano, debido a que fueron subcontratadas.

Durante el debate en la sesión plenaria, Valer accedió a que la ampliación sea solo de 100 días, sin embargo, el congresista Luis Alegría (Fuerza Popular) planteó que sea de 60 días y su propuesta tuvo el respaldo de la mayoría de legisladores.

TE PUEDE INTERESAR

Comisión de Fiscalización aprueba investigar aportes de campaña de Perú Libre en relación a Dina Boluarte

Proyecto de ley plantea la entrega de bono de hasta S/99 mil para afectados por huaicos y lluvias

Peruanos en el exterior accederán a beneficio de Crédito Mivivienda para casa propia, según proyecto de ley