El Pleno del Congreso aprobó este miércoles la moción que declara al cartel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa para el país.

La decisión obtuvo 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, colocando al Perú en la misma línea de países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Estados Unidos, que han adoptado medidas similares.

El cartel de los Soles es señalado como una estructura criminal internacional vinculada al régimen de Nicolás Maduro y con nexos en el narcotráfico, además de sus conexiones con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

La iniciativa parlamentaria fue presentada por Jorge Montoya (Renovación Popular), Alejandro Cavero (Avanza País) y Norma Yarrow (Avanza País). En el documento se exhorta al Poder Ejecutivo a implementar acciones en materia de política exterior, seguridad y defensa nacional para que el Perú se incorpore de manera activa a los esfuerzos internacionales contra esta organización.

El sustento de la propuesta estuvo a cargo de Montoya, quien advirtió sobre la magnitud del problema regional. “Debemos sentar una posición al respecto para poder después generar los elementos que se requieren para defender nuestra soberanía e integridad y evitar que la población se vea dañada con las amenazas que se están presentando”, afirmó.

El legislador también señaló que la criminalidad, el narcotráfico y el terrorismo constituyen amenazas que tienen su origen en países como Cuba y Venezuela, por lo que consideró necesario que el Perú adopte una postura firme frente a estos riesgos.

Sin embargo, la medida no contó con consenso. Las bancadas de izquierda votaron en contra, al sostener que esta declaratoria responde a intereses externos. El congresista Jaime Quito sostuvo que la moción refleja una intención de Estados Unidos de intervenir en territorio venezolano con fines económicos.

Según los legisladores opositores, “no se debe permitir que se intervenga” a un país latinoamericano y que el Congreso “no debe involucrarse en temas ajenos a su política”.

#PlenoDelCongreso aprobó la Moción 18726, que propone que el Congreso de la República exprese la condena enérgica al denominado Cártel de los Soles.



📰Más información: https://t.co/u56kDYtwvN pic.twitter.com/5up9ncv0og — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 4, 2025