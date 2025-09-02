La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó convocar a ministros del gabinete para que brinden información sobre temas de interés público.

El grupo parlamentario, presidido en la actual legislatura por el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, busca esclarecer los alcances y resultados de decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

En esa línea, se dispuso citar al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Ambos deberán responder sobre la situación en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, donde rige un prolongado estado de emergencia.

La propuesta fue presentada por el legislador Roberto Sánchez, quien durante su labor de representación visitó la zona. Según indicó, a pesar del toque de queda y de las restricciones impuestas, la población permanece en riesgo debido a las explosiones que se registran en campamentos de minería ilegal sin previo aviso.

Sánchez añadió que los ministros del Interior, Justicia y Defensa deben detallar los costos, resultados y sustento presupuestal de la medida, dado que, aunque Pataz constituye un territorio de alta producción aurífera, aún enfrenta limitaciones severas en infraestructura, salud y educación.

A su vez, cuestionó que las operaciones de las fuerzas del orden se realicen sin una adecuada coordinación con la comunidad.