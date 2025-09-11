El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que establece un tratamiento tributario y aduanero especial para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).

La propuesta, impulsada por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, había sido observada por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de mayo, argumentando preocupaciones en torno a la protección de los derechos laborales dentro de dichas zonas.

El presidente de esa comisión parlamentaria, Víctor Flores, respondió a las observaciones y aseguró que en estos espacios se respetará la normativa vigente.

“Dado que las empresas en calidad de usuario que desarrollen sus actividades en estas zonas económicas de especial de privadas son empresas dedicadas a la exportación y se espera remuneraciones promedio más altas que los empleo fuera de estas zonas”, manifestó.

Flores precisó que en las ZEEP se aplicarán los regímenes laborales contemplados en la legislación nacional y adelantó que esta disposición quedará consignada en el reglamento de la ley.

Dicho reglamento deberá ser emitido en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor de la norma. Además, el congresista enfatizó que en estos espacios se garantizará la empleabilidad.

El proceso legislativo de esta propuesta se remonta al 14 de diciembre de 2024, cuando el Pleno del Congreso aprobó en primera votación un texto sustitutorio presentado ese mismo día. Posteriormente, el 16 de abril de 2025, el pleno dio luz verde a la segunda votación. La autógrafa fue enviada el 29 de abril a la presidenta de la república, quien devolvió el proyecto con observaciones.

Tras el análisis en la Comisión de Economía, el dictamen de insistencia fue aprobado y elevado nuevamente al Pleno, que decidió ratificar la iniciativa. Con esta decisión, el Congreso insistió en la promulgación de la ley, pese a la oposición del Ejecutivo.