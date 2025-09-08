La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso realizará este lunes 8 de setiembre una visita de inspección a la isla El Frontón, en el Callao, tras el anuncio del Gobierno sobre la construcción de un penal de máxima seguridad en la zona.

El grupo de trabajo, presidido por la congresista Katy Ugarte, estará acompañado por el alcalde de La Punta, Ramón Garay, y representantes de asociaciones vecinales .

La medida busca atender la preocupación ciudadana y garantizar que el proyecto respete los derechos de los vecinos, los servicios públicos y el entorno ambiental.

El nuevo penal tendrá capacidad para 2,000 internos de alta peligrosidad, se edificará sobre un área de más de 57,000 metros cuadrados y demandará una inversión aproximada de S/ 500 millones.

La legisladora Katy Ugarte aseguró que la comisión estará vigilante para que la obra no genere impactos negativos en la calidad de vida de la población y reafirmó el compromiso del Parlamento con la fiscalización y la protección de los derechos ciudadanos.