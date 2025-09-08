La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso realizará este lunes 8 de setiembre una visita de inspección a la isla El Frontón, en el Callao, tras el anuncio del Gobierno sobre la construcción de un penal de máxima seguridad en la zona.
El grupo de trabajo, presidido por la congresista Katy Ugarte, estará acompañado por el alcalde de La Punta, Ramón Garay, y representantes de asociaciones vecinales.
La medida busca atender la preocupación ciudadana y garantizar que el proyecto respete los derechos de los vecinos, los servicios públicos y el entorno ambiental.
El nuevo penal tendrá capacidad para 2,000 internos de alta peligrosidad, se edificará sobre un área de más de 57,000 metros cuadrados y demandará una inversión aproximada de S/ 500 millones.
La legisladora Katy Ugarte aseguró que la comisión estará vigilante para que la obra no genere impactos negativos en la calidad de vida de la población y reafirmó el compromiso del Parlamento con la fiscalización y la protección de los derechos ciudadanos.
TE PUEDE INTERESAR:
- Canciller Elmer Schialer: Ejército retiró bandera colombiana izada en Loreto y se realizó denuncia
- Gobierno considera “inaceptable” la decisión de Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta
- San Martín de Porres: Bus de la orquesta Son del Duke fue atacado a balazos
- Congreso citará a ministros por hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP
- Fiscalía desiste de prisión preventiva para Betssy Chávez y podría trabajar en el Congreso como asesora
- Daniel Urresti solicita nulidad de sentencia de 12 años por el caso Bustíos
- Silvana Carrión acusa a Rafael López Aliaga de presionar por su salida de la Procuraduría