La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados evaluará este lunes 19 de octubre las denuncias contra tres legisladores, durante su quinta sesión, programada para las 16:00 horas en la Sala 2 Fabiola Salazar Leguía del Palacio Legislativo.

En primer lugar, se realizará la audiencia del expediente contra el diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, a quien se le atribuye haber difundido en sus redes sociales documentos que permitirían identificar a una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, así como información sobre su historial médico.

La agenda también contempla la revisión del informe de calificación de la denuncia contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, correspondiente al expediente 005-2026-2027/CEP-CD.

Asimismo, se analizará el informe de calificación del expediente contra la diputada Catherin Palomino Casavilca, también de Juntos por el Perú, en el marco de las evaluaciones que realiza este grupo de trabajo parlamentario.

Finalmente, la comisión revisará el informe final de la denuncia contra Pérez Mallqui por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja. La evaluación permitirá continuar el trámite correspondiente dentro de la Comisión de Ética Parlamentaria.

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