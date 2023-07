Con la presentación de dos listas, una asociada al ya famoso ‘fujicerronismo’ y otra al caso ‘Los Niños’, la competencia entre legisladores para asumir la Mesa Directiva del Congreso se decidirá este miércoles 26 de diciembre.

Ambas listas se presentaron minutos antes de las 10 a.m. de este martes. Una postula al congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) a la presidencia, seguido de Hernando Guerra García, de Fuerza Popular (primera vicepresidencia), Waldemar Cerrón de Perú Libre (segunda vicepresidencia) y Rosselli Amuruz de Avanza País (tercera vicepresidencia).

La segunda, bajo la formula de Acción Popular, Cambio Democrático-JPP, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario, apuesta por el congresista Luis Ángel Aragón como presidente de la Mesa Directiva y se complementa con los parlamentarios Edgard Reymundo, Paúl Gutiérrez Ticona y Elías Varas.

Opiniones distintas por listas ‘manchadas’

Las primeras pugnas por ambas listas se dieron a tempranas horas del día. La congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, y su colega Jorge Montoya, de Renovación Popular, lanzaron duras críticas en ambos sentidos.

“Prefiero esta mesa como está conformada (con Perú Libre) a tener de presidente del Congreso a un caviar o a un niño, punto. No entro en más debate”, dijo Moyano en contra de la lista integrada por Luis Ángel Aragón.

Por su parte, Montoya precisó que su bancada defenderá la democracia. “Si creemos en la democracia tenemos que respetar los principios, no los afanes de poder. Los afanes de poder sin principios no sirven para nada. Vamos a ver y analizar esto con calma y tranquilidad. Tengan la confianza que vamos a defender la democracia en todo momento y no vamos a permitir que caigan en manos del comunismo”, acotó en alusión a la lista de Perú Libre y Fuerza Popular.

Renovación Popular demanda traición

Mediante un comunicado, la bancada de Renovación Popular dijo que ha vivido “un duro revés” por “la traición y el incumplimiento” de compromisos asumidos por parte de Fuerza Popular.

Se añadió que sorpresivamente se presentó una lista que incluye al cerronismo. “Esto va contra toda lógica política y el sentido del mandato popular de su electorado”, se precisó.

📌 #Pronunciamiento | Fragmentación y Voluntarismo Político en Perjuicio del Gobierno Parlamentario #BancadaCeleste pic.twitter.com/fbbu4UsyAf — Bancada Renovación Popular (@BancadaRP) July 25, 2023

Cerrón vs Mendoza

“Si a alguien le quedaba duda de la traición del cerronismo... los hechos lo confirman”, señaló la excandidata presidencial de Juntos por el Perú.

En respuesta a ello, Cerrón respondió horas después y aseguró que la misma Verónika Mendoza le pidió ministerios y ser presidenta del Consejo de Ministros.

¡Qué habla Verónika Mendoza, quien me pidió 5 ministerios y el premierato. Es lógico que después de parasitar a Ollanta, Villarán, Arana, PPK, Sagasti y Castillo, piense que todos tenemos su costumbre!

¡No se olvide que hizo firmar al Grupo de Puebla un reconocimiento a la… https://t.co/Ktx99suDGH — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 25, 2023

Renuncias de congresistas de Perú Libre

La lista del ‘fujicerronismo’ provocó que los congresistas Jaime Quito, Alex Flores y Alfredo Pariona renuncien a la bancada de Perú Libre. Esto tras confirmarse la presencia de Waldemar Cerrón y la derecha para la elección de la nueva Mesa Directiva.

Siempre he seguido los ideales de la izquierda heredera de Mariátegui, mi lealtad inquebrantable con el pueblo, ante todo. Es INACEPTABLE compartir la mesa directiva del CR con el FUJIMORISMO principal responsable del blindaje y socio del régimen autoritario de Dina Boluarte. — Alex Flores (@AlexFloresPL) July 24, 2023

Esta tarde he presentado mi renuncia al Grupo Parlamentario #PerúLibre, debido a discrepancias irremediables con el viraje político que ha conducido a la Bancada a posiciones y alianzas contrarias a nuestros principios políticos como partido. pic.twitter.com/Vx6e2EL26V — Jaime Quito (@JaimeQuito6) July 24, 2023

*¡RECHAZO ALIANZA DE LA DICTADURA!*

Consecuente con mis principios democráticos y por el respeto al pueblo huancavelicano y al país.

Lamento el comportamiento frente al pueblo. Por circunstancias descritas, me alejo de Perú Libre.

¡Mi gratitud primero al pueblo! pic.twitter.com/8F1pEKiCz5 — Alfredo Pariona Sinche (@ParionaSinche) July 24, 2023

¿Cuándo y cómo se elegirá a la nueva Mesa Directiva?

En una sesión convocada para este miércoles 26 de julio, a partir de las 10:00 a.m., la mesa directiva saliente invita a dos congresistas como escrutadores para que vigilen el normal desarrollo del acto electoral.

Es decir, los escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato éstas serán distribuidas entre los legisladores. Luego, el presidente suspenderá la sesión por breves minutos para que todos los votantes llenen las cédulas.

El primero en efectuar su votación es el presidente del Congreso saliente, los miembros de la mesa directiva, los escrutadores, y luego se invitará a los demás Congresistas a depositar sus cédulas de votación, ordenando que se les llame por su apellido en orden alfabético.

Tras este proceso, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, dando lectura a cada cédula sufragada. Al culminar esto, se proclama a los nuevos miembros electos de la Mesa Directiva.