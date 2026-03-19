El Congreso de la República interpelará este jueves 19 de marzo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, por la situación de importantes proyectos de infraestructura y la anulación de un contrato vinculado a presuntos actos de corrupción.

La citación fue aprobada el 12 de marzo con 33 votos a favor mediante una moción impulsada por el Bloque Democrático Popular.

Ministro deberá responder 22 preguntas

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú fue citado para las 3:00 p. m. con el fin de responder un pliego de 22 preguntas.

Entre los temas principales figuran:

El viaducto Santa Rosa

El Puente Santa Rosa

La Nueva Carretera Central

Cuestionamientos por anulación de contrato

Otro punto clave de la interpelación será la resolución del contrato con la Oficina de Gestión de Proyecto (PMO Vías).

La decisión fue adoptada por Provías Nacional, tras detectarse presuntas irregularidades.

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Empresa vinculada a investigación internacional

Según explicó en Exitosa Noticias, la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, una de las empresas integrantes del consorcio, EGIS Vías, habría reconocido un caso de cohecho ante autoridades francesas.

De acuerdo con sus declaraciones:

La empresa suscribió un acuerdo con la Fiscalía de París

Se investiga el pago de sobornos a funcionarios

El Banco Mundial inició indagaciones sobre el caso

Contexto político y de control parlamentario

La interpelación forma parte de las acciones de control político del Congreso frente a la ejecución de grandes obras de infraestructura y la transparencia en contratos del Estado.

Se espera que el ministro brinde explicaciones sobre las decisiones adoptadas y el estado actual de los proyectos.