El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, descartó que la construcción de un muro en la frontera norte de Chile tenga impacto en el Perú.

La medida forma parte del plan “Escudo Fronterizo”, impulsado por el mandatario chileno José Antonio Kast, para reforzar el control migratorio.

“Cada país es libre de tomar decisiones”

En declaraciones al programa La Rotativa del Aire, el jefe del Gabinete sostuvo que se trata de una decisión soberana.

“Cada país es libre, autónomo de hacer lo que cree conveniente para su propia seguridad”, afirmó.

Añadió que Chile habría adoptado esta medida ante preocupaciones por la migración irregular.

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Gobierno descarta efectos en el Perú

Arroyo también rechazó que el muro pueda generar consecuencias directas para el país.

“Pienso que no repercute absolutamente en nada”, señaló, aunque indicó que el tema se encuentra en evaluación.

¿En qué consiste el plan ‘Escudo Fronterizo’?

El proyecto del gobierno chileno contempla la construcción de barreras físicas en la frontera norte, especialmente en la región de Arica, para frenar el ingreso de migrantes irregulares.

El último lunes, el presidente Kast supervisó los trabajos en la zona de Las Machas, donde ya se ejecutan excavaciones para la instalación de estas estructuras.

Contexto regional de seguridad y migración

La iniciativa se enmarca en un contexto regional marcado por el aumento de flujos migratorios y medidas de control fronterizo más estrictas en varios países.

El Gobierno peruano, por su parte, evalúa sus propias estrategias en materia de seguridad y migración.