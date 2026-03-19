El canciller Hugo de Zela afirmó que el Perú no se encuentra en condiciones de recibir más migrantes, en el contexto de la construcción de barreras físicas en la frontera norte de Chile.

Las declaraciones se dan tras el avance del plan “Escudo Fronterizo”, impulsado por el presidente chileno José Antonio Kast, para reforzar el control migratorio en la región de Arica.

Perú ya fue informado sobre el plan chileno

El titular de Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú señaló en RPP que el Gobierno peruano ya tenía conocimiento previo de la medida.

Indicó que sostuvo conversaciones con el presidente Kast y el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna antes del inicio de las obras.

“No es un tema que nos haya sorprendido”, afirmó, al señalar que la iniciativa formaba parte de las promesas de campaña del mandatario chileno.

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Perú no intervendrá si obras están en territorio chileno

De Zela precisó que, mientras las acciones se desarrollen dentro del territorio de Chile, el Perú no adoptará medidas directas.

Sin embargo, remarcó que el país ha dejado en claro su posición respecto a la migración.

“Le hemos expresado que el Perú no está en capacidad de recibir más migrantes”, sostuvo.

Inicio del ‘Escudo Fronterizo’ en Arica

El proyecto contempla la construcción de zanjas y muros de hasta cinco metros en la frontera, específicamente en el complejo Chacalluta, cercano al paso fronterizo de Santa Rosa.

El objetivo es frenar el ingreso irregular de migrantes al territorio chileno.

Balcázar advierte riesgos de medidas similares al Muro de Berlín

En la misma línea, el presidente José María Balcázar señaló que, si bien respeta la decisión de Chile, este tipo de medidas puede generar riesgos.

“Cuidado vayamos a volver a los tiempos del Muro de Berlín”, advirtió, en referencia a la histórica división construida en Alemania durante la Guerra Fría.

El mandatario enfatizó que el Perú apuesta por el diálogo y la diplomacia en la relación bilateral.