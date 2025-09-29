La Junta de Portavoces del Congreso de la República se reunirá este lunes a las 13:00 horas en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, bajo la modalidad semipresencial. La convocatoria fue realizada por el presidente del Parlamento, José Jerí, a los integrantes de la Mesa Directiva y a los voceros de las diferentes bancadas.

La Junta está conformada por los miembros de la Mesa Directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario, cuyo voto es proporcional al número de integrantes de su bancada. Entre sus atribuciones destacan la posibilidad de ampliar la agenda de la sesión y de definir las prioridades en el debate, siempre con la aprobación de la mayoría legal de representantes.

Asimismo, está programada para las 15:00 horas de hoy la sesión de la Comisión Permanente, donde se evaluarán los informes finales de las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y la ex primera ministra Betssy Chávez.

