Rafael López Aliaga anunció que evaluará su eventual candidatura presidencial hasta el último día del plazo legal, de cara a las elecciones generales de 2026. En una entrevista con Panorama, el alcalde de Lima indicó que tomará la decisión con cautela, ya que implica “riesgos muy altos” y requiere una profunda reflexión.

Al ser consultado sobre las figuras políticas que podrían integrar una eventual fórmula presidencial, el líder de Renovación Popular prefirió no revelar nombres.

“Yo no quiero adelantar nada porque no quiero quemar a la gente. Ya aprendí, antes era bastante nuevo, pero ya tengo cuero de chancho”, expresó.

López Aliaga también se refirió a temas de su gestión municipal, como la Vía Expresa Sur, cuyo funcionamiento calificó como una “marcha blanca”, al señalar que aún se están realizando ajustes durante las horas de mayor congestión vehicular.

Además, el burgomaestre mencionó el proyecto del tren Lima–Chosica, destacando la coordinación con el actual ministro de Transportes, César Sandoval, pese a haber tenido diferencias en una etapa inicial.

El alcalde de Lima también arremetió contra la exalcaldesa Susana Villarán, a quien acusó de haber recibido sobornos de la empresa Graña y Montero y de contar con una “protección especial” por parte del periodista Gustavo Gorriti. En ese contexto, afirmó que “si José Miguel Castro no hubiera conocido a Villarán, estaría vivo”, en referencia al fallecido exgerente municipal implicado en el caso Odebrecht.

Posteriormente, Rafael López Aliaga reafirmó su postura firme contra la corrupción y señaló que, por ahora, su prioridad sigue siendo la gestión de la ciudad de Lima. Sin embargo, no descartó postular a la presidencia de la República. “Hay que meditar porque los riesgos son muy altos”, sostuvo.