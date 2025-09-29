El Poder Judicial ha solicitado el decomiso y la repatriación de 6 635 000 dólares, más los intereses generados, que se encuentran inmovilizados en una entidad bancaria de ese país, en dos cuentas a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A.

El juez Richard Concepción Carhuancho pidió, mediante cooperación internacional, la ejecución de la sentencia de colaboración eficaz emitida el 26 de junio de 2019, vinculada al fallecido empresario israelí Josef Maiman, con el propósito de repatriar dicha suma de dinero a las cuentas del Estado peruano.

El magistrado comunica a las autoridades de Costa Rica que la información proporcionada por el colaborador eficaz —quien autorizó revelar su identidad— fue fundamental para identificar la actividad criminal relacionada con los pagos ilícitos realizados por las empresas Odebrecht y Camargo Correa a favor de Alejandro Toledo.

Estos pagos buscaban obtener ventajas en la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica. Los fondos fueron canalizados a través de las cuentas del colaborador eficaz y posteriormente sometidos a operaciones de lavado de activos. Parte de ese dinero ilícito habría sido utilizado para la compra y el pago de hipotecas de inmuebles en beneficio del exmandatario y su entorno familiar.

En su solicitud emitida el pasado 25 de septiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que el pedido se sustenta en una asistencia judicial de carácter definitivo y con calidad de ejecutoriada, conforme a la legislación peruana, por lo que no existe ninguna vía ordinaria de impugnación.

Invocando el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Principio de Reciprocidad, el juez Concepción Carhuancho destacó que su solicitud “ha cumplido con los requisitos legales exigidos por la normatividad procesal para tramitar el ‘Exequator’ para la repatriación de estos fondos decomisados”.