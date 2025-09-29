La Comisión Permanente del Congreso sesionará el lunes 29 de septiembre para debatir y votar diversos informes de denuncias constitucionales. La agenda incluye los casos del expresidente Martín Vizcarra, la ex primera ministra Betssy Chávez, el exmandatario Pedro Castillo y la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En el caso de MartínVizcarra, se le acusa de haber intervenido indebidamente en la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado , pese a que no cumplía los requisitos legales. El informe también recomienda acusar a la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla por la misma responsabilidad.

Respecto a Betssy Chávez, se plantea acusarla por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, atribuyéndole infracciones a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. La propuesta incluye **inhabilitarla 10 años para ejercer cargos públicos.

La agenda también contempla la denuncia presentada por Delia Espinoza contra Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por presuntos delitos de cohecho pasivo en agravio del Estado.

Finalmente, se revisará la admisión de una denuncia contra la propia Espinoza, presentada por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, por presunta infracción constitucional y delitos de abuso de autoridad y prevaricato. También se evaluará declarar improcedente una acusación adicional en su contra por el delito de prevaricato.