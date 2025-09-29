La Comisión Permanente del Congreso sesionará el lunes 29 de septiembre para debatir y votar diversos informes de denuncias constitucionales. La agenda incluye los casos del expresidente Martín Vizcarra, la ex primera ministra Betssy Chávez, el exmandatario Pedro Castillo y la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
En el caso de MartínVizcarra, se le acusa de haber intervenido indebidamente en la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado, pese a que no cumplía los requisitos legales. El informe también recomienda acusar a la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla por la misma responsabilidad.
Respecto a Betssy Chávez, se plantea acusarla por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, atribuyéndole infracciones a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. La propuesta incluye **inhabilitarla 10 años para ejercer cargos públicos.
La agenda también contempla la denuncia presentada por Delia Espinoza contra Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por presuntos delitos de cohecho pasivo en agravio del Estado.
Finalmente, se revisará la admisión de una denuncia contra la propia Espinoza, presentada por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, por presunta infracción constitucional y delitos de abuso de autoridad y prevaricato. También se evaluará declarar improcedente una acusación adicional en su contra por el delito de prevaricato.
