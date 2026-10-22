El Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño durante un periodo de 90 días calendario, según la Ley Nº 32743, oficializada por el Congreso de la República.

La norma fue publicada esta tarde en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y establece que las facultades se ejercerán dentro de los parámetros fijados por la propia ley y la Constitución Política del Perú.

En seguridad ciudadana, el Gobierno podrá modificar las normas sobre control migratorio, nacionalidad, armas de fuego y explosivos, así como reformar el sistema penitenciario y modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También podrá regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios y establecer medidas contra el sicariato, la extorsión, el crimen organizado y los mercados ilícitos.

Respecto al fenómeno El Niño, las facultades contemplan autorizar al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a entregar directamente bienes de ayuda humanitaria de manera excepcional. Asimismo, el Ejecutivo podrá impulsar medidas de innovación y asistencia técnica agraria, simplificar trámites para proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y agilizar la adquisición de terrenos, el saneamiento de predios y la liberación de interferencias necesarias para ejecutar obras públicas y público-privadas.

La delegación también permite modificar normas relacionadas con la inversión pública regional y local, el servicio universal de agua potable y saneamiento, y el acceso a vivienda.