El Congreso presentó una moción de Orden del Día para convocar al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, con el fin de que brinde un informe sobre la crisis diplomática con México.

La solicitud, impulsada por el parlamentario Edward Málaga y respaldada por otros cinco congresistas, busca esclarecer las razones jurídicas y políticas detrás del rompimiento de relaciones tras el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada en el país por conspiración y rebelión.

El documento legislativo argumenta que el asilo otorgado vulneraría el Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, al haberse otorgado a una persona con un proceso judicial en curso por delitos comunes.

Desde el Congreso, se sostiene que la figura del asilo no puede ser aplicada a casos vinculados con atentados contra el orden constitucional.

En respuesta, el gobierno mexicano defiende su decisión, amparándose en el Artículo IV del mismo tratado, que le otorga potestad para determinar la naturaleza del delito. De acuerdo con la cancillería mexicana, Betssy Chávez habría sido objeto de persecución política, razón por la cual se justificó la protección diplomática.