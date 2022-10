“El mandato legislativo es renunciable, toda persona que ocupe el cargo de congresista de la República puede renunciar de manera voluntaria al cargo. La renuncia surte efectos jurídicos a partir de su acepción por el Pleno del Congreso, la cual requiere una votación de mayoría simple para su aprobación”, se indica en la iniciativa legislativa.

En la exposición de motivos se alega que, así como el presidente de la República y otras autoridades pueden renunciar a su cargo, los parlamentarios también deberían hacerlo de forma voluntaria “ante circunstancias que consideren pertinentes”.

“Para el caso de gobernadores regionales también el ordenamiento legal prevé la renuncia al cargo, bajo causales expresamente previstas en la Constitución Política; sin embargo, al igual que con los congresistas, la Constitución tienen el mismo tratamiento para los consejeros regionales, los cuales pueden se vacados, pero no pueden renunciar”, se acota en el proyecto.

Agregan que no se puede limitar a ninguna persona su derecho a la renuncia de cualquier cargo asumido, independientemente de la naturaleza de su elección. “Más si esta limitación se contradice con la realidad objetiva, que se puede evidenciar claramente en dos casos emblemáticos, la de los dos ex congresistas Javier Valle Riestra Gonzáles Olaeche y Marco Falconi Ricardo”, se detalla.

El proyecto destaca que, con la permisión de la renuncia al cargo de congresista, no solo se podría ahorra este engorroso proceso de acusación constitucional, sino también se le estaría uniformizando la configuración las instituciones de elección popular como la del Parlamento y los presidentes y vice presientes de la República.

“Y no se limitaría el derecho de los congresistas que como cualquier ciudadano está en la facultad de elegir si quiere o no seguir ejerciendo un cargo. Además, con la renuncia no se genera vacío en el congreso, si se perjudica a la organización política del congresista, ya que a su renuncia su puesto es asumido por su accesitario de la misma organización política”, se alega.

