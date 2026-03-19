La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró procedente y admitió a trámite la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior Juan José Santiváñez, en el marco del caso conocido como ‘El Cofre’.

La decisión se adoptó con ocho votos a favor y uno en contra.

La denuncia, presentada en mayo de 2025 por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza , sostiene que el vehículo presidencial habría sido utilizado para facilitar la fuga del prófugo y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en febrero de 2024. Según la tesis fiscal, este hecho habría permitido eludir controles policiales.

De acuerdo con el informe de la Secretaría Técnica, existen indicios suficientes para encuadrar los hechos en los delitos señalados y se cumplen los requisitos formales para su trámite.

En ese contexto, a Boluarte se le imputa el presunto delito de encubrimiento personal agravado, mientras que a Santiváñez se le atribuye omisión de denuncia.

El documento también señala que el entonces ministro del Interior habría tenido conocimiento de los hechos y no los comunicó a las autoridades competentes.

La denuncia deberá ser evaluada ahora por la Comisión Permanente del Congreso, como parte del procedimiento parlamentario correspondiente.