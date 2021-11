El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) rechazaron las declaraciones que hizo el presidente de la República, Pedro Castillo, sobre la compra de espacios publicitarios por parte del Gobierno en medios de comunicación que, según el jefe de Estado, “tergiversan la realidad”.

A través de un comunicado, los medios de comunicación representados por estas dos instituciones negaron haberse prestado para coordinar alguna línea editorial en función a la inversión en publicidad que haga el Estado.

“Eso es absolutamente falso y lamentamos ese tipo de expresiones, más aún viniendo de la más alta autoridad del Estado. Recordamos que la publicidad estatal de los medios privados no supera, en promedio, el 5% de sus ingresos totales ”, indicaron.

Este martes 23 de noviembre, el presidente Pedro Castillo, durante una visita a Huancavelica, cuestionó a los medios de comunicación que, según dijo, “tergiversan la realidad” por haber reportado que hubo reclamos y pedidos de vacancia durante la visita que hizo a Arequipa.

“Aquí mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional, los invoco y convoco porque ellos conocen la realidad, ellos saben dónde están los grandes problemas del país”, señaló el jefe de Estado.

“Pero no me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver el pueblo, aquello que quieren hacer creer otra cosa”, añadió.

Al respecto, ambos gremios que agrupan a medios de comunicación negaron haber pedido presupuesto para difundir campañas de comunicación, al asegurar que mantienen una posición objetiva y técnica sobre la regulación de la publicidad estatal. Manifiestan que las autoridades deben decidir qué plataformas son las más adecuadas para que la población acceda a sus mensajes con criterios objetivos y técnicos.

Adicionalmente, señalaron creer en la autorregulación que implica el uso de códigos de ética y manuales de estilo que fijan procedimientos para que ciudadanos y las instituciones públicas y privadas puedan denunciar alguna falta.

“Reiteramos el pedido realizado hace tres meses al Sr. Presidente de la República para la suscripción de la Declaración de Chapultepec, en clara posición al respeto al Estado de Derecho y la libertad de expresión”, concluye el comunicado.