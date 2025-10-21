La sesión busca discutir un conjunto de medidas urgentes para enfrentar la delincuencia que afecta a la capital y al primer puerto.
El Consejo de Ministros informó mediante su cuenta oficial en X que se reúne desde las 12:30 p. m. para aprobar el decreto supremo que declararía el Estado de Emergencia en Lima y Callao.

De acuerdo con el mensaje publicado por el Ejecutivo, la propuesta incluye aportes e iniciativas de diversas entidades del Estado, con el fin de articular acciones conjuntas frente al incremento de la criminalidad.

El decreto, aún en discusión, contempla un paquete de medidas urgentes destinadas a reforzar la seguridad y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

La reunión ministerial se desarrolla en Palacio de Gobierno y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para priorizar la lucha contra la inseguridad que afecta a millones de peruanos.

