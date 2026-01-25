Ante la imposibilidad física del candidato presidencial por el partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, de recorrer a distintas regiones del Perú debido a su situación de clandestinidad, el partido ha decidido trasladar la contienda electoral al terreno digital; así lo informó el candidato para la cámara de diputados, Hanz Godoy.

Según Godoy, la ausencia física de Cerrón no es un impedimento para la conexión con los electores. Al contrario, sostiene que el uso de plataformas digitales como TikTok les permite una interacción más directa que la de sus rivales políticos.

DEFIENDE A CERRÓN

Godoy enfatizó que Cerrón se mantiene activo a través de las redes sociales, realizando transmisiones en vivo donde responde cuestionamientos de la ciudadanía en tiempo real. “El doctor Vladimir está teniendo una presencia activa, creo yo, mucho más allá que los otros candidatos. Participa en dos o tres lives en TikTok, en los cuales la gente entra, hace una cola, pregunta, hace su cuestionamiento directo al candidato y se le responde”, detalló.

Además, anunció que para los próximos mítines que se realizarán en Arequipa se planea armar pantallas gigantes para que Cerrón pueda dirigirse a la población y a la prensa de manera virtual. “Esperamos contar justamente con la participación en vivo y en directo del doctor Vladimir Cerrón por el uso de la tecnología… van a poder escucharlo directamente qué es lo que está proponiendo”, añadió.

Espera. Godoy reconoció un desafío respecto a la brecha digital en zonas alejadas de Arequipa, donde el acceso a internet es escaso. Ante esta situación, señaló que los candidatos a diputados y senadores cumplirán el rol de “mensajeros” físicos.

“Ahí nos corresponde justamente a los candidatos regionales… caminar, viajar. Nosotros ya tenemos un cronograma de visitas”, concluyó, mencionando próximas actividades en distritos como Yura, Santa Rita de Siguas y Cerro Colorado.