En un informe epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el elevado riesgo de la variante ómicron, la que ya se encuentra en el Perú.

Precisamente, en las próximas semanas se determinará si afrontaremos una tercera ola de COVID-19, por lo que es válido preguntarse ¿estamos preparados? Si se toma en cuenta que el presidente Pedro Castillo incumplió el 67% de las propuestas relativas a la pandemia incluidas en su plan de gobierno para los primeros 100 días, la respuesta parece ser poco alentadora.

Entre las medidas que el gobierno no ha implementado se encuentra las Casas Respira en cada distrito, para aislar a los pacientes infectados; así como disponer de 1000 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) o inmunizar contra el coronavirus a un millón de personas por día (ver infografía).

Crítica

Para el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, el Ejecutivo no prioriza el sector salud con una partida adecuada que garantice la ejecución de las acciones contra el COVID-19 y otras enfermedades.

“Las medidas planteadas por el gobierno del presidente Pedro Castillo no se llevarán a cabo mientras no haya un presupuesto adecuado, destinado al sector salud (...). Pero necesitamos un presupuesto que atienda a todo el sector salud, y no solo el COVID-19″, resaltó.

En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo priorice su estrategia sanitaria en combatir el nuevo coronavirus y no atender otras enfermedades graves.

“Hay pacientes con graves enfermedades que necesitan ser atendidos en camas UCI. La estrategia contra el coronavirus no ha resuelto la crisis sanitaria. Las medidas para reducir el virus resultan siendo un maquillaje. Si vamos a pensar en atacar el COVID-19 y no priorizar la gran reforma de salud, esto seguirá igual. Reforma integral de salud con equipamiento de salud, mejores hospitales, laboratorios, etcétera”, remarcó.

Respecto a la propuesta del Gobierno sobre la participación de las comunidades locales para los planes de salud, Maguiña opinó que esta iniciativa caerá en saco roto si se tiene en cuenta que este año se destinará una partida menor a la del año pasado.

“Las comunidades locales y rondas campesinas no tendrán mucho margen de acción si no se les destina un presupuesto adecuado para contar con postas médicas, especialistas, laboratorios. Ese tipo de propuesta serán un saludo a la bandera”, advirtió.

No obstante, destacó la campaña del gobierno para avanzar en la vacunación contra el COVID-19 y pidió no descuidar el control del ingreso de las personas a espacios cerrados, como los centros comerciales.

“No hay que ser mezquinos: el Gobierno ha logrado que el 80 % de la población esté vacunada, pero la vacuna es una herramienta. La otra cara de la moneda es que se han descuidado las medidas de bioseguridad, como controlar el aforo a los centros comerciales, así como no dejar de usar la doble mascarilla. Hay que concientizar a la población que se siga cuidando, sobre todo en los mercados, restaurantes, centros comerciales”, sugirió.

ATENCIÓN

Por su parte, el médico Juan Villena dijo que si bien la situación del sector salud se encuentra “algo mejor”, el impacto de la tercera ola en el Perú dependerá de su tamaño.

“Podríamos afrontarla con tranquilidad, pero la preocupación que tengo es que más o menos el 70% de las camas UCI ya están ocupadas”, afirmó.

En diálogo con Correo, el infectólogo señaló que otro punto preocupante son las plantas de oxígeno, pues algunas estarían afectadas por la falta de mantenimiento.

“No todas las plantas están funcionando. Eso nos deja una duda importante por si el número de pacientes en hospitales aumenta. ¿Qué haríamos?”, sostuvo el galeno.

En otro momento, Villena refirió que si bien la vacunación ayudará a mitigar la situación, quienes recibieron las dosis contra el virus serán los que se van a infectar.

“Quizá la mitad o más de los que se infecten estarán inmunizados, porque son los que más están saliendo. De todas maneras, el cuadro clínico con ellos debe ser menos agresivo, pero hay que tener más responsabilidad para responder”, recalcó.

“Por eso decimos que quizá el sector Salud tenga un grado de respuesta más o menos aceptable, porque hay un porcentaje importante de la población vacunada y no harán cuadros muy severos”, añadió.

Finalmente, dijo que en unos 15 o 20 días se podrá tener una certeza mucho más cercana de si se ingresará a una tercera ola o no.

“Lo más importante al día de hoy es el grado de vacunación que tenemos, y eso ayuda mucho para que una eventual ola no sea muy riesgosa. Por eso también remarco la importancia de que el oxígeno esté adecuadamente revisado y se haga mantenimiento a las plantas”, puntualizó.

