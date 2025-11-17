El próximo lunes 24 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dará lectura al fallo sobre la apelación del excongresista Daniel Salaverry, según informó el Poder Judicial.

Para las 8:30 a. m. quedó programada la audiencia, la cual será encabezada por el juez supremo César San Martín Castro.

El exparlamentario apeló la sentencia de ocho años de prisión que recibió en primera instancia por presunto peculado doloso, recurso que ya fue revisado por el máximo órgano penal del Poder Judicial.

“El juicio ha concluido. La sentencia de apelación se dictará el 24 de noviembre a las 8:30 horas”, se indicó brevemente al cierre de la audiencia.

Con este anuncio culmina la fase de deliberación, y solo resta la lectura de la resolución, que será definitiva en la instancia suprema. En ese fallo se decidirá si la condena de Salaverry se mantiene, se modifica o queda sin efecto.

La sentencia apelada se vincula al supuesto manejo irregular de recursos del Congreso durante su periodo como legislador.

Según la acusación fiscal, Salaverry habría destinado a fines personales los fondos otorgados para actividades de representación, conducta que fue tipificada como peculado doloso.

En consecuencia, se ordenó además su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, junto con el pago de 360 días multa y una reparación civil de 119 577 soles a favor del Estado.