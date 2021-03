Daniel Abugattás, candidato al Congreso con el número 4 por Alianza Para el Progreso (APP), partido político que pretende llevar a la presidencia a César Acuña, debatió con Alberto Otárola, quien postula con el número 5 por el Partido Nacionalista, agrupación política que busca que Ollanta Humala sea el próximo presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Va a parecer un poco rara mi respuesta. No es que quiera ir al Congreso, siento un deber cívico de dejar lo último que me queda y tratar de salvar al país de la crisis en la que se encuentra, no voy a salvarme solo, evidentemente, pero creo que es una obligación moral haber fallado como el Partido Nacionalista de hacer los cambios que se debieron haber hecho y tratar de hacerlos como último intento porque más a allá de eso no me queda mucho tiempo para estar dedicado a la política”, expresó en este diario.

¿Los privados deben comprar vacunas contra la COVID-19?

Según el postulante al Parlamento, el sector privado no debe participar en la aplicación y utilización de la vacuna contra el coronavirus, sino con el apoyo logístico.

“ Creo que la obligación que tiene el sector privado es enseñarle a este Gobierno incapaz cómo se gestiona una compra y cómo se hace la logística para traer las vacunas y entregarlas al Estado para que priorice de acuerdo a las prioridades nacionales que tenemos. Hay una gran diferencia entre pretender comprar vacunas para vacunarme yo, mi familia y mis trabajadores y otra cosa en comprar vacunas para el pueblo”, manifestó.

¿Proponen que las clases regresen a ser presenciales o continúen siendo virtuales?

Abugattás afirmó que el año pasado y el actual están perdidos respecto a las clases y propone agregar dos años al currículo escolar para que se recupere el tiempo que no se estudió a causa de la pandemia por COVID-19.

“Ni presenciales ni virtuales, porque definitivamente el año 2020 ha sido una año perdido, no solamente para los escolares, sino también para los universitarios. El año 2021 también va a ser un año perdido, ese cuento de las virtuales donde el 40 % del territorio nacional no tiene internet o no llega la línea telefónica. Además, qué cosa han hecho los niños en casa, si estuvieron o no frente. Eso es una tomadura de pelo, creo que ha llegado el momento de suplir esa falencia añadiendo dos años al currículo escolar para recuperar estos años y aprovechar para formar grupos técnicos y especiales que pueden salir con un bachillerato de los colegios y no salir sin saber nada”, sostuvo.

¿Qué propone para que el Perú se recupere económicamente?

“Hay dos medidas urgentes que hay que tomar. Una de ellas es el alivio económico de los más de cinco millones de desempleados y para eso el programa de Gobierno establece un bono 600 durante un año , que suman 36 mil millones de soles, más o menos lo que destinó PPK a la infraestructura del norte. En paralelo se tienen que iniciar programas sociales con los sectores determinados, por ejemplo: el sector confecciones, la ropa para el Ejército, Marina, hospitales, etc. Calzado, mecánica y carpintería, lo mismo, generar trabajo para usos racionales del Estado mismo”, señaló.

