El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se refirió este lunes a la controversia generada por la reciente designación de Juan José Santiváñez como titular de Justicia y Derechos Humanos.

El funcionario llamó a la opinión pública a esperar los resultados de su desempeño antes de emitir juicios apresurados.

En declaraciones a la prensa, Maurate remarcó que la decisión de incorporar a Santiváñez al gabinete fue tomada por la presidenta Dina Boluarte junto con el jefe del Consejo de Ministros. Subrayó que corresponde a la ciudadanía y a los medios de comunicación evaluar la gestión del nuevo ministro de acuerdo con hechos concretos.

“A veces prejuzgamos sin ver el trabajo”, manifestó el titular de Trabajo, al invocar prudencia en las críticas dirigidas contra Santiváñez. Agregó que las observaciones deben sustentarse en el desarrollo de sus funciones y no en percepciones anticipadas.

Consultado por el perfil que debe reunir un ministro de Justicia, Maurate evitó hacer una valoración directa sobre Santiváñez, quien actualmente afronta investigaciones. En lugar de ello, se limitó a señalar que ya no ocupa esa cartera, por lo que no le corresponde realizar una evaluación detallada de su trayectoria o de las circunstancias que rodean su designación.

El ministro también sostuvo que cualquier indicio de irregularidad debe ser examinado por las instancias competentes.