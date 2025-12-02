La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia de 8 años de prisión impuesta al expresidente del Congreso Daniel Salaverry y lo absolvió de la acusación de peculado doloso por presuntamente apropiarse de viáticos destinados a la semana de representación entre 2017 y 2018.

En marzo de este año, la Sala Suprema Penal Especial había condenado al exparlamentario, imponiéndole además una reparación civil de S/ 119.577. El tribunal de primera instancia consideró que los fondos asignados para la semana de representación no eran de libre disposición, sino recursos destinados al cumplimiento de actividades parlamentarias específicas.

Tribunal supremo concluye que fondos eran retribución personal

El colegiado presidido por el juez supremo César San Martín discrepa de esa interpretación. En la lectura del fallo, señaló que los S/ 2.800 que recibía el congresista por cada semana de representación no constituían un “caudal público sujeto a rendición de cuentas”, sino una retribución por servicios personales.

“Se trata de una retribución por servicios personales, de un pago adelantado de un monto fijo por el que se tributa el impuesto a la renta, quinta categoría”, explicó San Martín.

Al ser un dinero de libre disposición, el tribunal concluyó que no correspondía exigir una justificación ante la administración del Congreso, por lo que no se configuran los elementos del delito de peculado doloso por apropiación.

Absolución y cierre del proceso

Con esta decisión, la Corte Suprema decidió absolver a Salaverry, dejando sin efecto la condena impuesta en primera instancia y cerrando el caso a nivel penal.