El candidato presidencial, Daniel Salaverry, hizo una pausa a sus actividades políticas virtuales por la campaña y conversó con Correo. El trujillano asegura que no hay ninguna prueba de corrupción contra Martín Vizcarra, cuestiona a sus rivales políticos y asegura que en un gobierno suyo, no se demorará en traer las vacunas contra el Covid-19.

¿Señor Salaverry, podría explicar cómo llegó el señor Martín Vizcarra a Somos Perú?

Luego de la vacancia inconstitucional que hizo el Congreso, junto con la presidenta del partido de Somos Perú (Patricia Li) analizamos la posibilidad de invitar al presidente Vizcarra para que forme parte de la lista de candidatos y fue Patricia quien cursó la invitación oficial.

¿No fue un acuerdo entre usted y el señor Vizcarra?

En lo absoluto. Imagínate, tendríamos que ser pitonisos para saber que estos 105 congresistas iban a realizar un golpe de Estado y que Vizcarra estaría expedito para poder postular. Nosotros tuvimos una relación de respeto mutuo, constructiva y de trabajo sobre todo en beneficio del Perú cuando yo era presidente del Congreso y Martín Vizcarra, de la República, pero jamás se conversó ni se habló de una futura postulación.

¿Usted cree que le va a sumar la presencia de Vizcarra en su campaña teniendo en cuenta el peso negativo de sus antecedentes?

Entiendo que a algunos les jode que seamos una buena dupla, pero la gente en las calles nos muestra su aprecio, sobre todo porque entienden que somos el único partido político que podemos garantizar que tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República haya personas que ya han ocupados cargos similares y tienen experiencia de gobierno.

Pero Vizcarra ha sido muy cuestionado en su gestión por el mal manejo en la lucha contra el Covid-19, además de las denuncias en su contra por la cual fue vacado y ahora investigado por la Fiscalía...

Todos esos temas están en investigación. Ni tú ni yo ni quienes lo critican somos jueces para determinar si son verdaderos o son falsos. Eso lo deberá determinar las investigaciones. Lo que es cierto es que él puede caminar por las calles libremente con el aprecio y el respaldo de la población.

La gente lo aprecia porque ha tenido una gestión populista, pero hay muchos casos que demuestran que Vizcarra no solo habría cometido delitos, sino que mintió al país cuando negó haberse reunido con el empresario Antonio Camayo, por ejemplo.

Lo que es cierto es que al día de hoy no hay una sola prueba contundente en la que se puede apreciar que el expresidente Vizcarra haya cometido las cosas de las que se acusan. Solo hay testimonios y versiones que no han presentado una prueba que los corrobore.

¿Cómo puede decir en su campaña que luchará contra la corrupción cuando lleva a un personaje investigado como Vizcarra?

Nosotros lo hemos demostrado cuando hemos estado en el cargo, no solo lo ofrecemos como otros. Cuando yo fui presidente del Congreso no permití que se blindará a “Los Cuellos Blancos del Puerto” y Vizcarra, de igual manera, pisó callos contra el “Club de la Construcción”.

¿Qué pasaría si sale un pedido de prisión preventiva contra Vizcarra durante la campaña?, ¿lo mantendría?

Te pediría no entrar a ese espacio de especulación (...). Vizcarra está acudiendo a todas su citaciones y brindando sus descargos. No hay ninguna prueba que lo incrimine.

¿Qué rol cumpliría en un gobierno suyo el señor Vizcarra?

Él va a tener una enorme responsabilidad porque será el próximo presidente del Congreso. Su experiencia como presidente de la República va a ser valiosísima durante mi gestión.

¿No será usted su títere?

Nunca lo he sido de nadie y lo he demostrado cuando fui presidente del Congreso. Justamente, por no dejarme manejar como títere es que luego recibí la venganza del grupo fujimorista, de apristas y demás.

Usted también está investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, tras una denuncia de la fiscal de la Nación por el caso de las falsas semanas de representación...

Fui yo quien solicite a la fiscal de la Nación que inicie estas investigaciones. Yo soy el agraviado,a quien le han falsificado las firmas, así que no tengo ninguna preocupación.

Cambiando de tema, ¿qué opina usted del gobierno de Francisco Sagasti?

Me queda claro que el Partido Morado está gobernando. Me parece que Julio Guzmán o es mezquino o no tiene un plan de gobierno porque no están ejecutando un plan de gobierno para sacar adelante al país.

¿Y cree que Julio Guzmán gobierna a través de Francisco Sagasti?

Repito, el Partido Morado está en el gobierno (...). Ahora veo que el señor Julio Guzmán está buscando desvincularse de Sagasti y no quiere asumir su responsabilidad.

George Forsyth se encuentra primero en las encuestas, ¿por qué usted no puede escalar hasta las ubicaciones de vaguardia?

Para gobernar el país no basta tener una cara bonita, hay que tener experiencia y la tenemos. Lamentablemente, el señor Forsyth no deja de ser un hijito de papá y al día de hoy no he escuchado claramente las propuestas que tiene para hacer una reforma en el sistema educativo, de salud, economía, así como impulsar el agro. Me gustaría escucharlo en alguna entrevista, pero cada vez que visita regiones sale corriendo.

¿Cree que el señor Lescano tiene la suficiente capacidad para ser presidente? También lo supera en las encuestas...

Lo que me sorprende es que en esta campaña estamos llenos de improvisados, fracasados y mantenidos. Y son ellos quienes quieren enseñarnos a dirigir el país, gente que nunca en su vida ha dirigido nada, nunca ha sacado adelante un pequeño negocio o ha ejercido un cargo a la altura de las circunstancias.

En cuanto a la candidata Keiko Fujimori, ¿cree que ha aprendido de sus errores?

Yo he visto a Keiko interesada en tratar de liberar a su padre, pero más que amor de hija es un amor de candidata.

¿No considera que se ha arrepentido de sus errores?

Lo dudo.

¿El nivel intelectual de Hernando de Soto le parece suficiente para ser presidente del Perú?

Me parece un peruano que viene de turismo al Perú.

Por la pandemia, nuestro país se ha endeudado y hay preocupación por los pocos recursos que pueda tener el Estado en un próximo gobierno, además, existe una baja presión tributaria, ¿Qué hará para cambiar esta situación en un posible gobierno?

Nosotros planteamos un shock de inversión pública, a través de 200 de las más importantes obras pendientes, que no solamente se tiene en expediente técnico. Hay algunas ya licitadas y adjudicadas, eso va a ser el estímulo para que venga la inversión privada que es la verdadera generadora de empleo en el Perú y del crecimiento económico...

¿Su partido se considera de izquierda o derecha?

Dejemos las etiquetas. Nosotros somos un partido que tiene propuestas que están orientadas a resolver los problemas puntuales del país y eso lo hemos recogido en el plan de gobierno. Si quiere llamarnos de centro, llámenos. Nosotros estamos enfocados en tener medidas concretas para tener una reforma profunda, integral de la educación, pero también busca reforzar nuestra red primaria de atención médica (...). Nosotros vamos a ser enérgicos y ningún extranjero que esté en el Perú de manera ilegal podrá continuar acá, será deportado en el acto.

¿Cree que el proyecto de reforma de pensiones lo debe debatir el próximo Congreso? Plantea que el Estado administre las pensiones de las AFP y la ONP...

Creo que el Estado no es el mejor administrador de los recursos privados. Eso va a terminar en burocracia y la quiebra de ese nuevo organismo administrador, como ha pasado antes. Solo se convertirá en una agencia de empleos para el gobierno de turno (...). Se debe pensar en una mejor propuesta para la reforma de pensiones y debatirse en el próximo Congreso.

El Equipo Especial Lava Jato investiga a Vizcarra, ¿Usted respaldará su labor?

Mi posición siempre ha sido de respeto hacia el trabajo del Ministerio Público y de respeto a su autonomía e independencia de cualquier gobierno de turno. Se les tiene que dar las herramientas y presupuesto para que puedan hacer su labor. Debemos dejar que trabajen y no politizar las investigaciones.

¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría su gobierno en la lucha contra el Covid-19?

Yo no le voy a encargar a un funcionario de la embajada o la Cancillería para que hable con su homólogo chino. Yo voy a levantar el teléfono y voy llamar directamente a Xi Jinping para pedirle que, así como el Perú le abrió la puerta a las empresas chinas para que vengan acá a generar inversión y beneficios económicos y que nos consideren aliados estratégicos, de esa misma manera, que nos considere sus aliados en el tema de la vacuna, que no nos pongan en la cola y que nos den la prioridad para contar con 25 millones de dosis de vacuna que por lo menos necesitamos.

Daniel Salaverry

Candidato presidencial por Somos Perú. Arquitecto de profesión. Fue elegido congresista en el 2016 y fue el vocero de Fuerza Popular en el Parlamento. En el 2018 fue elegido presidente del Congreso de la República. Salaverry considera que no hay ningún delito probado contra Vizcarra.

