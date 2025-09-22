Miguel Marcelo Salirrosas, alías “El Diablo” y vinculado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, fue trasladado del penal El Milagro en Trujillo al penal de Cajamarca en un régimen cerrado especial.

Según informó el dominical Panorama, el cambio ocurrió el 12 de agosto, luego de que se le identificaran tres objetos prohibidos; un USB, una radio y un cargador. El traslado se realizó en ambulancia, acompañado de otro interno, bajo reserva.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) justificó la medida disciplinaria señalando que Salirrosas incurrió en faltas graves de custodia. Además, indicó que al momento de ingresar al penal de Cajamarca se encontraba en “óptimo estado de salud” y que, tras una evaluación médica, se descartaron lesiones.

Once días después de este traslado de “El Diablo”, Santiváñez juró como ministro de Justicia.

Fuentes del dominical señalaron que el traslado obedeció a presiones y conveniencias. Además, en apenas un mes, ya habría sido víctima de dos enfrentamientos.

También se reveló que Edwar Rebaza Iparraguirre, entonces asesor legal del Ministerio de Justicia, fue a quien el primer ministro, Eduardo Arana, llamó por teléfono en setiembre de 2024 por encargo de Juan José Santiváñez a favor de “El Diablo”.

Como se recuerda, en febrero de este año, el testigo protegido 01-2025 afirmó que Miguel Salirrosas se mantenía recluido en El Milagro cumpliendo su condena de 27 años de prisión por influencia de Santiváñez.

Sostiene que después de los 3 meses, “El Diablo” ya debía ser cambiado de penal, sin embargo, por encargo de Santiváñez, no se movió. Cabe mencionar que a Miguel Salirrosas se le acusa de ser el brazo armado de la organización criminal “Los Pulpos”.

COMUNICADO DEL INPE

Al respecto, el INPE a través de un comunicado, indicó que el interno Miguel Salirrosas fue trasladado al penal de Cajamarca el 11 de agosto por haber cometido faltas disciplinarias graves que van desde poseer artículos prohibidos hasta la agresión verbal y psicológica a personal femenino a cargo de su custodia.

Además, refiere que el interno ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca en “óptimo estado de salud”.

Asimismo, explica que el “interno no ha denunciado ningún tipo de agresión. Tampoco existe algún reporte de que haya sido golpeado o presente alguna afectación a su salud en el establecimiento penitenciario”, señala el comunicado.