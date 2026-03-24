La terna 1 del primer día del debate presidencial 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estará integrada por los candidatos María Soledad Pérez Tello y José Luna, quienes debatirán en el eje temático de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

El encuentro forma parte de la primera jornada del ciclo oficial de debates rumbo a las elecciones generales 2026 y se desarrollará este lunes 23 de marzo desde las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

Debate de la terna 1

Marisol Pérez Tello: No es justo que vivas con miedo. El Congreso ha legislado en contra de nosotros, en contra de la gente. Hoy el rostro de esa norma tiene un nombre y es la extorsión. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que harán algo cuando tengan el poder o mantendrán esos privilegios? Quieren gobernar desde el miedo. Nosotros gobernaremos desde la ley y desde la libertad. Ley que es dura, pero que es la ley y que se aplicará con todo rigor con una policía, con las condiciones, los recursos y la independencia para poder investigar la mano con una fiscalía y con un poder judicial autónomo. Por eso derogaremos toda esa legislación que se ha aprobado y que son las llamadas leyes pro crimen. Regresarás a tu casa en nuestro gobierno y abrazarás a tu familia.

José Luna: Me acompaña en este debate el general Daniel Urresti y me acompañará como ministro de Interior en mi gobierno. Juntos daremos el shock más importante en inversión en seguridad ciudadana en el Perú, 5000 millones por año. Y lograremos nosotros erradicar esta lacra.

Vamos a cortar los bonos, los gastos y insultos del Estado, como, por ejemplo, recortar el 50% del presupuesto del Congreso de la República, 850 millones para ir directamente a seguridad ciudadana. La dirección antiextorsión y sicariato será reforzada a nivel nacional. Equiparemos con equipos de geolocalización para efecto de lograr el objetivo.

Y además, nosotros implementaremos el franco de 20 000 ternas para que puedan convertirse en policía de investigaciones del Perú. Con Daniel Urresti, como ministro del Interior, aseguramos que acabaremos con la extorsión y el sicariato.

Los candidatos son consultados por las denominadas leyes “pro crimen”

Marisol Pérez Tello: Esas leyes procrimen han sido aprobadas por el parlamento y por muchos de los que están acá representados, el particular el señor Luna ha votado a favor del impedimento de incautar explosivos a los Reinfos suspendidos de la ley Soto, de la norma para cumplir la ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado. Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, dígame qué cosa lo es.

José Luna: Presentado ninguna ley porcrimen. Nosotros absolutamente ninguna, pero la señora sí es la ministra de Odebrecht y las leyes por crimen empezaron con ella porque se llevaron más de 500 millones los de señores de Odebrecht.

Bloque 1: seguridad ciudadana y enfrentamiento directo entre candidatos

El primer bloque del debate está centrado en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, considerado uno de los temas prioritarios del proceso electoral.

Para esta etapa, los candidatos fueron organizados en cuatro grupos que enfrentarán sus propuestas mediante intervenciones y réplicas directas.

Grupo 1 — Terna 1

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

— Primero la Gente José Luna — Podemos Perú

Durante esta fase, ambos candidatos expondrán sus propuestas para enfrentar la delincuencia y posteriormente responderán a las réplicas directas dentro de su grupo, generando un intercambio de posiciones sobre políticas de seguridad.

Perfiles de los candidatos de la terna 1

María Soledad Pérez Tello , candidata por Primero la Gente , es abogada y exministra de Justicia y Derechos Humanos. Su trayectoria incluye participación en el Congreso y experiencia en gestión pública vinculada a reformas institucionales y del sistema de justicia.

, candidata por , es abogada y exministra de Justicia y Derechos Humanos. Su trayectoria incluye participación en el Congreso y experiencia en gestión pública vinculada a reformas institucionales y del sistema de justicia. José Luna, candidato por Podemos Perú, cuenta con experiencia política y participación en procesos electorales anteriores. Su agrupación ha presentado propuestas vinculadas a seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional.

La interacción entre ambos candidatos permitirá observar enfoques distintos sobre políticas de seguridad y combate a la criminalidad.

Seguridad ciudadana, el eje central del primer bloque

El bloque asignado a la terna 1 del debate presidencial 2026 se enfocará en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

Durante este segmento, los candidatos deberán responder preguntas relacionadas con:

Estrategias para reducir la delincuencia

Medidas contra el crimen organizado

Fortalecimiento de la Policía Nacional

Prevención del delito y políticas de seguridad

El formato contempla intervenciones breves, réplicas entre candidatos y control estricto del tiempo mediante cronómetros.

Bloque 2: pregunta ciudadana sobre temas como salud o economía

Tras el primer bloque, el debate continuará con el bloque de pregunta ciudadana, uno de los segmentos previstos dentro de la estructura oficial.

En esta etapa, los 11 candidatos responderán una interrogante seleccionada el mismo día del debate, relacionada con temas adicionales como:

Salud

Economía

Servicios públicos

Problemáticas sociales prioritarias

Cada candidato contará con un minuto de intervención, siguiendo un orden previamente definido por sorteo.

Bloque 3: integridad pública y lucha contra la corrupción

El tercer bloque del debate estará dedicado a la integridad pública y lucha contra la corrupción, con nuevos cruces entre candidatos.

En esta fase, María Soledad Pérez Tello integrará el Grupo 3 junto a:

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021

Mientras que José Luna participará en el Grupo 4, junto a:

Carlos Álvarez — País Para Todos

César Acuña — Alianza para el Progreso

Este bloque permitirá contrastar propuestas relacionadas con transparencia, lucha anticorrupción y fortalecimiento institucional.

Bloque 4: mensaje final y cierre del debate

El último segmento del debate estará destinado al mensaje final de cada candidato, con intervenciones de un minuto por persona.

El orden fue definido mediante sorteo, permitiendo que todos los postulantes presenten una síntesis de sus propuestas antes del cierre oficial del evento.

El debate será moderado por los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, designados por consenso entre las organizaciones políticas.