Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Paul Jaimes (Progresemos) participaron en el bloque temático de Empleo, desarrollo y emprendimiento, donde presentaron propuestas dirigidas a la formalización laboral y reactivación económica.

El intercambio se desarrolló luego de confirmarse la ausencia del candidato Vladimir Cerrón (Perú Libre), quien inicialmente integraba la terna correspondiente.

Diez Canseco plantea formalizar el Estado y apoyar a informales

El candidato Francisco Diez Canseco, de Perú Acción, inició su intervención señalando que la formalización del aparato estatal es clave para mejorar el empleo en el país.

“Tenemos que formalizar al Estado eliminando la corrupción y la incompetencia con la cual ha sido manejado desde hace 40 años”.

Asimismo, anunció la creación de una nueva instancia estatal enfocada en la ética pública.

“Por eso estamos creando el Consejo Nacional de Moral Pública”.

El candidato también propuso programas dirigidos a adultos mayores y trabajadores informales.

“Chamba 65, para los jóvenes antiguos y acreditados que tienen más de 65 años, a quienes no solamente le vamos a aumentar la pensión a 550 soles mensuales, sino lo vamos a capacitar y les vamos a conseguir empleo”.

Durante el intercambio, planteó además la necesidad de otorgar facilidades tributarias a pequeños negocios.

“Ellos tienen que tener una moratoria de una Sunat que, como bien lo sabemos, trabaja para los poderosos y no para los chicos de abajo”.

Jaimes propone zonas francas y redistribución directa del canon

Por su parte, el candidato Paul Jaimes, de Progresemos, anunció medidas orientadas a incentivar la inversión y apoyar a emprendedores.

“Declarar todas las fronteras del Perú como nuevas zonas francas libres de impuesto”.

Asimismo, planteó facilitar la importación de productos para ciudadanos que residen en el extranjero.

“Mis hermanos que radican en el extranjero podrán ingresar mensualmente al Perú con productos hasta por el monto de 10 000 dólares exonerado de impuestos”.

El candidato también anunció la creación de un programa destinado a impulsar negocios comerciales.

“Voy a crear el programa mi primer local para que puedas tú acceder a una tienda comercial en galerías descentralizadas a créditos largos”.

En otra parte del debate, propuso modificar el esquema de distribución del canon minero.

“Voy a plantear la redistribución del canon (…) un porcentaje va a ir en forma directa a las familias en la zona de concesión”.

Ambos candidatos plantean reducción de impuestos y apoyo a emprendedores

Durante la fase de intercambio, Diez Canseco insistió en la necesidad de reducir costos económicos vinculados a combustibles.

“Hoy se puede reducir el precio de los combustibles en el Perú simplemente reduciendo el monto del impuesto selectivo al consumo”.

Por su parte, Jaimes propuso medidas para impulsar la formalización empresarial y el desarrollo económico en sectores informales.

“Te vamos a otorgar un periodo de 3 años (…) exonerado al 100% de impuestos”.