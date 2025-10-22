La defensa de Pedro Pablo Kuczynski evalúa presentar una denuncia contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Así lo informó su abogado, Julio Midolo, quien consideró que la reciente decisión del Tribunal Constitucional marca un precedente que también debería aplicarse al proceso seguido contra el exjefe de Estado.

Durante una entrevista en Canal N, Midolo sostuvo que los casos por financiamiento político fueron mal planteados desde el inicio y que se estaría frente a “un error judicial generalizado”.

El abogado adelantó que solicitará el archivo inmediato de la investigación que involucra a Kuczynski por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial.

Cabe mencionar que también pedirá el levantamiento del impedimento de salida del país que pesa sobre el expresidente.

Finalmente, Midolo criticó el accionar de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, a quienes acusó de haber “politizado” procesos en los que no existían pruebas directas. Según señaló, los casos fueron construidos sobre testimonios indirectos y declaraciones de colaboradores eficaces.