La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente haber utilizado vehículos oficiales del Ministerio Público a pesar de estar suspendida del cargo.

La JNJ pone en la mira a Delia Espinoza. (Foto: JNJ)

DETALLES

La pesquisa que inició la JNJ obedece al informe que presentó Gino Ríos, integrante de la institución, el último 26 de enero.

De acuerdo con el informe, Delia Espinoza habría utilizado vehículos de la Fiscalía identificados con las placas de rodaje EGW-711 y EGW-715, esto a pesar de que se encontraba suspendida en el ejercicio de sus funciones como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

“La JNJ considera que estos hechos ameritan una investigación preliminar, a fin de determinar si se produjo un uso indebido de recursos del Estado y si la conducta atribuida a la investigada resulta incompatible con los deberes y responsabilidades inherentes a la función fiscal, incluso durante un periodo de suspensión”, se lee en el comunicado de la JNJ.

La JNJ concluye su mensaje reafirmando su compromiso de velar por la legalidad, la ética y la correcta utilización de los bienes públicos.

Delia Espinoza postula al Decanato del Colegio de Abogados de Lima. (Foto: GEC)

EL CASO

La investigación contra Espinoza nace a partir de una denuncia que presentó el 30 de octubre del 2025 Luis Miguel Caya Salazar contra Delia Espinoza, por la presunta comisión del delito de peculado.

En el documento, el denunciante precisó que la exfiscal de la Nación seguía empleando, de manera ilegal e indebida, vehículos oficiales que solamente son asignados a fiscales y despachos por ejercicio de la función, más no cuando se encuentren sancionados o destituidos.

Como se recuerda, la JNJ suspendió a Delia Espinoza de su cargo el 19 de setiembre de 2025 por el plazo de seis meses. Sin embargo, el 23 de enero de este año, la institución ordenó su destitución como fiscal suprema.