El abogado constitucionalista Luciano López, defensor legal de aún fiscal de la Nación Delia Espinoza, indicó que su patrocinada no asistirá a la audiencia de conciliación convocada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el fin de resolver los desacuerdos surgidos tras la reposición de Patricia Benavides en el mismo cargo.

En entrevista con RPP, López argumentó que la decisión se ampara en el respeto a la legalidad, ya que —según explicó— la JNJ no cuenta con ninguna atribución legal ni constitucional para convocar audiencias de conciliación, menos aún sobre temas de competencia interna del Ministerio Público.

“La fiscal de la Nación no se erige ni funciona por sorteo, ni por audiencias de conciliación, y es una elección que cuya competencia en la Constitución dice que es de la Junta de Fiscales Supremos. Por eso, aquí no hay un desacato, porque la ley dice que como es una decisión que no es de un juez, es administrativa, permite esa oposición y nosotros estamos actuando en el marco de la legalidad”, enfatizó el abogado.

López también indicó que la Junta de Fiscales Supremos ha solicitado a la JNJ que aclare los alcances de la resolución con la que se dispuso la reposición de Patricia Benavides, ya que el cargo de fiscal de la Nación está actualmente ocupado por Delia Espinoza, según reiteró.

En esa línea, añadió que Espinoza ha invocado el procedimiento administrativo correspondiente y ha solicitado una citación formal para que el pleno de la JNJ escuche directamente su postura, amparándose en la legislación vigente que rige las decisiones administrativas.

La controversia surge luego de que la JNJ dispusiera la reincorporación de Benavides al cargo de fiscal de la Nación, pese a que esta fue suspendida en diciembre del año pasado por presuntas infracciones constitucionales. La actual titular, Delia Espinoza, fue designada como sucesora en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos.

TE PUEDE INTERESAR