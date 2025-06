Un terremoto es lo que se vivió ayer en la sede de la Fiscalía en el Centro de Lima luego de que la fiscal suprema Patricia Benavides intentara recuperar su cargo como fiscal de la Nación. Sin embargo, no logró su objetivo, pues Delia Espinoza, la actual máxima representante del Ministerio Público, lo impidió.

Esta última no solo denunció un golpe de Estado, sino que advirtió que no dejará su oficina y por la noche realizó una vigilia junto a fiscales y trabajadores de la Fiscalía.

DETALLES

Al promediar las 08:18 a.m., Benavides llegó a la sede principal del Ministerio Público ubicada en la avenida Abancay.

En los exteriores se registró la presencia de la prensa y una portátil en respaldo a la fiscal suprema.

Fuentes presentes en la institución refirieron a Correo que Benavides ingresó con una actitud prepotente.

Incluso, cuando llegó al piso 9 de la Fiscalía, espacio en el que se ubica el despacho de la fiscal de la Nación, lo hizo acompañada de seguridad del Estado y particular.

Además, portaba la cinta de fiscal de la Nación, lo que -según las mismas fuentes- podría configurar la presunta comisión del delito de usurpación de funciones.

Mientras Benavides estaba en el lugar, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le reactivó el título de fiscal suprema en la página web de la entidad.

En el mismo piso se encuentra ubicada la Fiscalía de Turno de Prevención del Delito y la Unidad de Flagrancia Delictiva de Lima Centro, unidad que se encargó de levantar un acta con los hechos.

Cabe precisar que a la misma hora en que Benavides llegaba a la Fiscalía, mesa de partes recibía un oficio de la JNJ donde se le informaba de la restitución de la fiscal.

En medio de la incertidumbre, el Ministerio Público informó que Benavides llegó a la sede sin registrar su ingreso en el módulo de seguridad y tampoco solicitó una audiencia con la fiscal Delia Espinoza para sostener algún tipo de diálogo.

Aunque Patricia Benavides intentó ingresar a la oficina de Espinoza, no tuvo éxito.

Ayer por la mañana, la Junta de Fiscales Supremos debía sesionar para tratar, entre algunos temas, la restitución de Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, debido a su presencia en el lugar, la audiencia no se realizó.

Benavides se retiró a la 1:30 p.m. por la parte posterior de la Fiscalía.

RESPUESTA

A la 1:40 p.m., Espinoza emitió un primer mensaje desde su despacho en el que informó que “se está llevando a cabo un golpe a la democracia”.

La funcionaria recordó que fue elegida constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos el 18 de octubre de 2024 y juró el 8 de noviembre de ese año.

“Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que este parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país”, indicó.

En la misma línea, dijo que tomó conocimiento de que existe una pretensión de retirarle la seguridad y el resguardo policial que le corresponde como fiscal de la Nación.

“Hago responsable al Ministerio del Interior, institución que desde las 8:00 a.m. debió enviar seguridad y hacerse presente para custodiar las instalaciones y garantizar la seguridad de los fiscales que trabajamos aquí. Hago responsable a las autoridades competentes frente a cualquier atentado a mi seguridad personal y de los fiscales y trabajadores”, afirmó.

No pasaron ni dos horas para que Espinoza emitiera un segundo pronunciamiento más extenso, esta vez, desde los pasillos de la Fiscalía, con micrófono en mano y rodeada del personal que la respalda.

“Somos el ejemplo de decencia, de democracia, de legalidad, porque la Constitución nos encarga esa noble misión de defenderla. Y si la tengo que defenderla con mi vida, particularmente lo voy a hacer”, aseguró.

Pidió que no utilicen argucias legales y mecanismos torcidos para imponer actos que no están conforme a la ley y a la Constitución.

Para Delia Espinoza, se cometieron delitos y habrán consecuencias.

“Se pretende dar un golpe de Estado, muestren sus caras, de una vez. No nos vamos a dejar someter por intereses oscuros. Yo no me muevo del lugar donde legítimamente se me ha designado, no tengo rabo de paja, no he llegado con favores políticos a ser suprema titular, no le debo nada a nadie. Por eso tal vez se me teme”, agregó.

En la noche, Espinoza fue grabada junto a los trabajadores de la Fiscalía cargando velas, en lo que sería un vigilia de respaldo a su gestión.

DECISIÓN

El vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas Villanueva, dijo que la resolución de la JNJ no fue notificada de manera oficial, por lo tanto, Benavides no podía irrumpir en las instalaciones.

“Es un grave atentado contra la autonomía de la Fiscalía, institucionalidad y el Estado de derecho”, afirmó.

Sin embargo, luego señaló que la disposición que recibieron solo tenía la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos.

“Indudablemente será repuesta como fiscal suprema. Los únicos que pueden elegir a un fiscal de la Nación son los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ no tiene atribuciones para ello”, precisó.

Por otro lado, la Junta de Fiscales Supremo sesionó finalmente por la tarde de ayer y se declaró en sesión permanente.

REACCIONES

Los fiscales superiores coordinadores de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público emitieron un pronunciamiento en el que lamentaron los acontecimientos, porque agrava la institucionalidad y debilita la confianza en el sistema de justicia.

Los integrantes recordaron que según el artículo 158 de la Constitución, es la Junta de Fiscales la encargada de designar al fiscal de la Nación.

“Rechazamos todo intento de desnaturalizar la autonomía del Ministerio Público y reiteramos nuestro compromiso con la Constitución (...)”, señalaron.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) se pronunció en el mismo sentido, pero además rechazaron la resolución de la JNJ que ordena reponer a Benavides como fiscal de la Nación.

“La decisión pone en peligro el normal desarrollo de las diversas investigaciones a nuestro cargo, así como la continuidad de los fiscales que dirigen las mismas”, se lee en el pronunciamiento.

En tanto, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público exhortó a los magistrados a respetar el marco normativa que rige la función fiscal y evitar cualquier acto que pueda comprometer la imagen, credibilidad y legitimidad de la institución.

Por su parte, Juan Peña, abogado de Benavides Vargas, no descartó que acudan al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional ante la no reposición de su patrocinada.

“Tendremos que buscar las opciones que sean inmediatas para ver lo que sucede dentro del plazo”, afirmó.