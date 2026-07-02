El congresista de Renovación Popular y diputado electo para el próximo Congreso bicameral, Diego Bazán, aseguró que su bancada está abierta al diálogo con el futuro gobierno de Keiko Fujimori, aunque dejó en claro que no formará parte del Ejecutivo.

También indicó que, por ahora, no existe una reunión formal con la virtual presidenta electa y remarcó que su agrupación mantendrá su rol de control político.

“No hay una reunión todavía de manera formal. Esa decisión tiene que ver con la que tome nuestro líder, pero lo que es claro es que nosotros no vamos a renunciar a la posición de control político y fiscalización”, expresó.

Sobre el eventual pedido de facultades legislativas anunciado por Fuerza Popular, Bazán señaló que Renovación Popular revisará cada propuesta antes de adoptar una decisión. Explicó que algunos temas podrían recibir respaldo, mientras que otros serían observados.

“Las facultades se tienen que evaluar punto por punto. Hay temas en los cuales no estamos de acuerdo y vamos a pedir que se retiren”, indicó. Además, sostuvo que “En seguridad ciudadana y en el fenómeno del Niño está de más decir que se requieren medidas radicales” y planteó impulsar una reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario.

Finalmente, Bazán defendió la posibilidad de que Rafael López Aliaga postule nuevamente a la Alcaldía de Lima al considerar que existe un vacío legal sobre su situación como senador electo.

“Hoy Rafael López Aliaga no es senador de la República. Uno es senador cuando jura el cargo y desde ese momento se vuelve irrenunciable”, afirmó.