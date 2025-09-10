Dina Boluarte reconoció que la formalización es un objetivo de largo plazo. FOTO: PRESIDENCIA
Dina Boluarte reconoció que la formalización es un objetivo de largo plazo. FOTO: PRESIDENCIA

Durante la presentación de la creación de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la formalización laboral, la presidenta Dina Boluarte señaló que su Gobierno trabajará en la reducción sistemática y sostenida de la informalidad laboral, así como en el fortalecimiento de la productividad y la competitividad del país.

“Este es el momento de aunar esfuerzos. Convoco a todos los sectores a sumarse a este esfuerzo nacional, juntos podemos construir un mercado laboral más grande, justo y competitivo”, expresó.

Cabe mencionar que la mandataria refirió que dicha comisión será un espacio de articulación al más alto nivel para proponer mejorar la implementación de políticas públicas y efectivas para la formalización.

“A partir de hoy día se empezará a contar la historia del Perú. Un antes y un después. De esta manera, trabajaremos en la reducción sistemática y sostenida de la informalidad laboral y la mejora de la productividad y competitividad del país”, enfatizó.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS