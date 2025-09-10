Durante la presentación de la creación de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la formalización laboral, la presidenta Dina Boluarte señaló que su Gobierno trabajará en la reducción sistemática y sostenida de la informalidad laboral, así como en el fortalecimiento de la productividad y la competitividad del país.

“Este es el momento de aunar esfuerzos. Convoco a todos los sectores a sumarse a este esfuerzo nacional, juntos podemos construir un mercado laboral más grande, justo y competitivo”, expresó.

Cabe mencionar que la mandataria refirió que dicha comisión será un espacio de articulación al más alto nivel para proponer mejorar la implementación de políticas públicas y efectivas para la formalización.

“A partir de hoy día se empezará a contar la historia del Perú. Un antes y un después. De esta manera, trabajaremos en la reducción sistemática y sostenida de la informalidad laboral y la mejora de la productividad y competitividad del país” , enfatizó.