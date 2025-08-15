La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó este viernes al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la frontera con Colombia, donde cumplirá actividades oficiales. Su presencia se da en el marco de un impasse diplomático con el país vecino.
La mandataria participará en la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en el puerto de Santa Rosa de Loreto, para la cual se han realizado trabajos de acondicionamiento en la zona, incluyendo la colocación de áreas verdes y la instalación de un nuevo mástil.
