En una ceremonia oficial realizada este lunes, la presidenta de la República, Dina Boluarte, reafirmó su posición frente a la corrupción y aseguró que su gobierno actúa “con las manos limpias”, sin tolerancia a prácticas irregulares.

“Somos frontales contra la corrupción”, expresó la mandataria, al calificarla como una “lacra” que afecta de manera especial a los sectores más vulnerables del país.

En su mensaje, señaló que desde el inicio de su gestión se han adoptado medidas concretas para enfrentar este problema, con el objetivo de garantizar transparencia y resultados que respondan a las necesidades ciudadanas.

Boluarte remarcó que su administración busca materializar obras que beneficien directamente a la población.

La mandataria realizó estas declaraciones durante la entrega de armamento de alta tecnología a la Policía Nacional del Perú (PNP), adquirido a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército. Según indicó, este equipamiento garantiza “precisión y confiabilidad” y permitirá reforzar la labor policial en la lucha contra el crimen organizado.

En la misma ceremonia, Boluarte vinculó la transparencia con el buen uso de los recursos públicos y recordó que el presupuesto nacional del 2025 asciende a más de 257 mil millones de soles.

Precisó que más del 60% de ese monto —equivalente a 93 mil millones de soles— será transferido a gobiernos regionales y locales para ejecutar proyectos de infraestructura educativa, hospitales, carreteras, puentes, agua y saneamiento. Estas inversiones, afirmó, buscan consolidar un crecimiento económico sostenido con estabilidad fiscal.

Respecto al respaldo a la Policía Nacional, la presidenta afirmó que la entrega de armamento simboliza un apoyo “sólido y decidido” a los efectivos que arriesgan su vida por la seguridad ciudadana. Añadió que este compromiso se mantendrá hasta el término de su mandato, previsto para el 28 de julio de 2026.