La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo que al término de su gestión, en 2026, el Perú contará con un presupuesto sólido que permitirá sostener el crecimiento económico y mantener al país como un ejemplo en la región sudamericana.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia en la que se presentaron los lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2026.

“Vamos a dejar el año 2026 con un presupuesto sólido para que el país siga creciendo y continúe siendo un ejemplo económico en América del Sur, nuestro propósito es consolidar las obras de infraestructura, porque este presupuesto refuerza el financiamiento de sectores estratégicos”, afirmó la mandataria.

Boluarte resaltó que la propuesta prioriza áreas clave como educación, salud, transportes y seguridad social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de más de 34 millones de peruanos.

En ese sentido, rechazó las críticas de que el Gobierno generará un “forado fiscal” y aseguró que se han cumplido los fundamentos macro fiscales, “situación que fue reconocida por calificadoras del mundo por especialistas de economía de otros países”.

La jefa de Estado recordó que el proyecto aprobado recientemente asciende a más de 257 mil millones de soles, lo que representa un incremento de 2.3 % respecto al periodo anterior y lo convierte en “el más conservador de los últimos 17 años”.

Asimismo, precisó que más del 60 % de dichos recursos serán administrados por gobiernos regionales y locales, con una asignación superior a los 93 mil millones de soles para impulsar inversiones desde el inicio del año y reforzar la gestión descentralizada.

“De esta forma, el presupuesto se incrementa en 8.6 % a los gobiernos regionales y para los gobiernos locales, incluyendo el aumento del Foncomun, en 3.0 %”, indicó.

Finalmente, la presidenta hizo un repaso de la situación recibida en 2022 y destacó que el país superó una etapa crítica gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, autoridades regionales y ciudadanía. “En el 2023 me hice y les hice una promesa, sobre que el 2024 sería el año de la recuperación económica y hemos cumplido”, puntualizó.