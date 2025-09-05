La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presentó los principales lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2026.

En la exposición estuvo acompañada por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, según informó la Presidencia de la República.

El Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto para el próximo año, cuyo monto asciende a 257,562 millones de soles. Esta cifra implica un aumento de 2.2 % respecto al presupuesto institucional de apertura del 2025.

En la víspera, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sustentó la propuesta presupuestal ante el Parlamento junto al titular de Economía.

Durante su intervención, explicó que el documento plantea un enfoque descentralizado, con una asignación superior a los S/93 000 millones dirigida a los Gobiernos regionales y locales.

Arana precisó que dicha distribución refleja un incremento de 8.6 % para los Gobiernos regionales y de 3 % para los Gobiernos locales en comparación con el presupuesto del presente año.