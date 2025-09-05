Raúl Pérez Reyes sustentó en el Pleno que el incremento del presupuesto nacional respecto al 2025 es de 2.3 %, lo que equivale a S/ 5,761 millones adicionales. Subrayó que esta expansión mantiene el equilibrio entre ingresos y gastos.

“Con este equilibrio entre ingresos y gastos se permite mantener la disciplina fiscal. El presupuesto para el año 2026 asciende a 257,562 millones con un crecimiento del 2.3%, este crecimiento es coherente con las expectativas de expansión económica y garantiza la sostenibilidad fiscal”, señaló.

El titular del MEF explicó que el presupuesto descentralizado asciende a S/ 93,339 millones, con aumentos de 8.6 % para gobiernos regionales y 3 % para los locales.

También destacó que se asegura la sostenibilidad de las remuneraciones en educación, salud, interior y defensa, con un incremento de S/ 9,883 millones, equivalente a 11.8 %.