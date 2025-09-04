El pleno del Congreso de la República no consiguió los votos necesarios para imponer una inhabilitación de diez años en la función pública al exministro Geiner Alvarado, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva mientras es investigado por presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.

La medida buscaba ser aplicada como sanción política tras una denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular). Sin embargo, la propuesta obtuvo 38 votos a favor, 10 en contra y 20 abstenciones, resultado insuficiente para su aprobación. A ello se sumó la exclusión de los 32 legisladores que ya habían participado previamente en la votación de la Comisión Permanente.

En el debate, la expresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña (Alianza para el Progreso), recordó que el proceso había cumplido con los pasos y garantías correspondientes para el investigado.

El informe que sustentaba la inhabilitación fue expuesto por el congresista Víctor Flores (Fuerza Popular), quien argumentó que correspondía aplicar la sanción por juicio político, al atribuirle al exministro la emisión de decretos de urgencia destinados a financiar obras en la Municipalidad Distrital de Anguía, Cajamarca, presuntamente en beneficio de allegados al expresidente Castillo.

Por su parte, Chirinos intervino para solicitar expresamente a sus colegas que respaldaran la sanción

Durante la sesión, la única intervención en contra de la medida fue la del legislador Edwin Martínez (Acción Popular), quien rechazó la propuesta tras la exposición del informe y la acusación.