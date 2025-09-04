La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, defendió la ejecución presupuestal del Ministerio Público tras las críticas del Ejecutivo. Desde Puno, afirmó que su gestión ha logrado una ejecución cercana al 97% y que se requiere una ampliación de S/81 millones para garantizar el funcionamiento institucional hasta diciembre.

“Primero hay que mirarse al espejo antes de hablar de otras instituciones” , aseveró Delia Espinoza, al subrayar que la Fiscalía ha mantenido una ejecución por encima de la media de otras entidades públicas.

La fiscal de La Nación aclaró en conferencia de prensa que el monto adicional solicitado corresponde a gastos básicos como alquileres, servicios públicos, limpieza, internet, seguridad y peritajes. Recalcó que no puede mover fondos de otros rubros porque ello configuraría malversación.

Asimismo, Delia Espinoza recordó que asumió el cargo en noviembre de 2023, cuando el presupuesto ya registraba un avance del 87%, y que las devoluciones de años anteriores no pueden atribuírsele. Explicó que muchas de ellas se debieron a renuncias de personal o incumplimientos de proveedores.

“Ministerios devolvieron montos”

En respuesta a las observaciones del premier Eduardo Arana, la fiscal de la Nación lamentó que se transmita una “falsa impresión” de ineficiencia. Incluso recordó que ministros como José Arista y el propio (Eduardo) Arana devolvieron montos cuando encabezaron otros sectores.

Delia Espinoza dijo en que el Ministerio Público trabaja con eficiencia y austeridad, y que la ampliación presupuestal es indispensable para asegurar la continuidad de sus labores en lo que resta del 2025.